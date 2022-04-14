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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 250 مستوردا.. التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة تجارية للأردن

صدى البلد

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية لمصدري الصناعات الغذائية المصريين إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو 2020 بمشاركة مستوردين من ( فلسطين - سوريا - العراق - الأردن ) ، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري فى عمان، نقابة تجار المواد الغذائية.

وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري فى عمان، نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن (تضم فى عضويتها كل تجار المواد الغذائية فى الأردن)، وغرفة تجارة عمان (تضم فى عضويتها أكثر من 70 ألف تاجر أردنى فى كافة السلع والخدمات)، وشركة كونسبت.

بعد النجاح الكبير للبعثات التي نظمها المجلس إلى كينيا، تنزانيا، أوغندا.

لأول مرة ينظم المجلس بعثة إقليمية خارج حدود مصر تغطى مجموعة دول (الأردن - فلسطين - العراق - سوريا) حيث تمثل صادرات مصر الغذائية المصنعة إلى تلك الدول فى عام 2021 حوالى 600 مليون دولار محققة نسبة نمو 26% مقارنة بصادرات عام 2020 وتمثل 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار فى عام 2021.

وتتمتع المنتجات المصرية بمميزات كثيرة فى تلك الأسواق أهمها قرب المسافة وتكاليف النقل والشحن الجيدة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى المصدرة، بجانب الاتفاقيات التجارية سواء اتفاقية التجارة العربية أو أغادير مع الأردن بحيث بتسمح بمميزات جمركية للسلع المصرية، ولا يوجد أي عوائق على تصدير أي من المنتجات المصرية الغذائية إلى تلك الدول، بجانب الدعم الكبير من شركاء المجلس فى الأردن وتلك الدول.

ومن المستهدف مشاركة حوالى 250 مستوردا من الدول الأربعة متخصصة في مجال الصناعات الغذائية.

صادرات مصر صادرات التجارة الاتفاقيات التجارية الصادرات المواد الغذائية

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