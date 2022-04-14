خلال يناير وفبراير 2022.. ارتفاع صادرات مصر من المواد العازلة والمواسير بنسبة 19.6%

ارتفعت صادرات مصر من المواد العازلة والمواسير بنسبة 19,6% خلال شهري يناير وفبراير 2022، لتسجل 8,625 مليون دولار في مقابل 7,212 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2021.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه استحواذ 9 دول هى “ليبيا، تونس، اتحاد نيجيريا، تركيا، الهند، السعودية، اندونيسيا، المغرب، فيتنام” على 54,4% من إجمالي صادرات قطاعي المواد العازلة والمواسير بقيمة 4,692 مليون دولار في مقابل 2,466 مليون دولار بنمو 90,3%.

وارتفعت صادرات مصر من المواد العازلة خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 15% لتبلغ 7 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار خلال نفس الشهرين من 2021.