صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

انطلقت النسخة الثانية عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية بجنوب السويد بحضور فني وإعلامي واسع، وعقب حفل الافتتاح تم عرض فيلم “بنات عبد الرحمن” للفنانة صبا مبارك.

وخلال الحفل الافتتاح تحدث محمد قبلاوي رئيس المهرجان عن تطور السينما السعودية وأهمية الحضور السعودي بالمهرجان بعد اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف الدورة ١٢، مؤكدا ان مهرجان مالمو صار من علامات المدينة السويدية.

المهرجان يعرض عددا كبيرا من الأفلام المصرية، وتختتم فعالياته بفيلم حامل اللقب للمخرج هشام فتحي، ويضم البرنامج المعلن للمهرجان 56 فيلمًا (31 فيلم طويل و25 فيلم قصير)، من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية.

فيلم بنات عبد الرحمن

تم تقسيم الأفلام بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 8 أفلام، مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، أربعة أفلام في برنامج عروض خاصة بعنوان "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلمان في عروض المدارس، بجانب فيلمان في عروض جالا للافتتاح والختام.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم المخرج المصري هاني لاشين، الممثل السوري جمال سليمان، المنتجة المغربية رشيدة السعدي، المخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل.

مهرجان مالمو للسينما العربية

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتتشكل من المخرج العراقي قاسم عبد، المخرج الأردني محمود المسّاد، والناقدة السورية ندى الازهري.

بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، المخرج السعودي محمد سلمان، والممثلة المصرية شيري عادل.

مهرجان مالمو

مهرجان مالمو