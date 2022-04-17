210 ألف دولار .. التفاصيل الكاملة لمنح أيام مالمو لصناعة السينما

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة جوائز منح التطوير وما بعد الإنتاج للنسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما، برنامج المهرجان المخصص لدعم صناعة السينما العربية وتشجيع الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال، والذي يقام بالتوازي مع الدورة الثانية عشر من المهرجان في الفترة 4-9 مايو 2022. كما أعلن المهرجان عن لجان التحكيم التي ستقوم باختيار الفائزين بتلك الجوائز.

مهرجان مالمو

قائمة الجوائز تتضمن20 جائزة مادية وخدمية يتجاوز مجموعها 210 ألف دولار أمريكي، تُمنح للمشروعات في أربع فئات هي تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية والوثائقية.

وكان المهرجان قد أعلن عن المشروعات المختارة للفئات الأربعة، وعددها 21 مشروعًا تُمثل 19 دولة إنتاج.

هذا وتحدث مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن برنامج المنح قائلًا: "التزايد المستمر للإقبال على أيام مالمو لصناعة السينما، سواء من قبل المانحين من مؤسسات وشركات وهيئات، أو من قبل أصحاب المشروعات الراغبين في المشاركة، هو أمر يؤكد القيمة التي اكتسبتها أيام مالمو لصناعة السينما كنشاط فاعل في دعم السينما العربية، خاصة مع ما توفره الأيام من فرص للشراكة والتعاون بين صناع السينما في العالم العربي ودول الشمال. هذا العام لدينا مشروعات ممتازة، جوائز قيمة، وخبراء من طراز عالٍ في لجان التحكيم، وكلها أمور تدعو للفخر والتفاؤل بنسخة ناجحة ومؤثرة.

مهرجان مالمو

فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

المعهد السويدي للأفلام (السويد) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 150.000 كرون سويدي

المرايا للإنتاج (مصر) تطوير سيناريو وخدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 15.000 دولار أمريكي

الموسيقار هشام جبر (مصر) خدمات موسيقى تصويرية بقيمة 15.000 دولار أمريكي

Where to Film (الأردن) خدمات ما قبل الإنتاج بقيمة 10.000 دولار أمريكي

الهيئة الملكية للأفلام (الأردن) معدات تصوير تستخدم داخل الأردن بقيمة 10.000 دولار أمريكي.

فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة

المعهد السويدي للأفلام (السويد) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (السعودية) جائزة مالية بقيمة 75.000 كرون سويدي

Greener Screen (الأردن) استشارات بيئية بقيمة 10.000 دولار أمريكي.



فئة تطوير الأفلام القصيرة

فيلم إي سكونه (السويد) جائزة مالية بقيمة 30.000 كرون سويدي

فيلم سينتروم سيد (السويد) خدمات تطوير سيناريو و/أو إشراف إنتاجي بقيمة 20.000 كرون سويدي.

مهرجان مالمو

فئة المشروعات في مرحلة ما بعد الإنتاج

ذا سيل (مصر) خدمات ألوان وخدمات ترويج إعلاني بقيمة 20.000 دولار أمريكي

الرسم المتحرك للإنتاج الفني (السعودية) خدمات شريط صوت بقيمة 15.000 دولار أمريكي

ماد سولوشنز (مصر) جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولارأمريكي وخدمات دعاية وترويج بقيمة 10.000 دولار أمريكي

هيكات ستوديو (فرنسا) خدمات ما بعد الإنتاج مؤثرات خاصة بقيمة 10.000 دولار أمريكي

كرييتيڤ ميديا سولوشنز (الإمارات) خدمات براندنج بقيمة 10.000 دولار أمريكي

رواد ميديا (السعودية) جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولار أمريكي

سيني ويڤز فيلمز (السعودية) جائزة توزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 10.000 دولارأمريكي

رم بيكتشرز (الأردن) خدمات ألوان بقيمة 10.000 دولار أمريكي

رم بيكتشرز/سويش أوديو هاوس (الأردن) خدمات تصميم صوت بقيمة 5.000 دولار أمريكي