ارتفاع توريدات القمح بالسويس إلى 190 طنًا بصوامع عتاقة

صرحت الدكتورة حنان عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بالسويس أنه تم توريد 190 طنا من محصول القمح بصوامع عتاقة.

وقالت حنان إنه تم بدء توريد الأقماح الى صوامع محافظة السويس الأسبوع الماضي حيث انتهى جميع المزارعين من اتخاذ كافة الاجراءات المحددة لموسم الحصاد والتجميع بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للحفاظ علي المحاصيل المنتجة من الأراضى الزراعية داخل زمام المحافظة.

أضافت وكيل وزارة الزراعة بالسويس أنه من المنتظر توريد ٩٤٩٢ طن قمح وقد تصل إلى ١٥ ألف طن ويتم التوريد الأولى بصومعة عتاقة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع التخزينية و استكمال عملية التوريد بباقى الصوامع.

وأضافت أن هناك لجنة من مديرية التموين لاستلام القمح من المزارعين طبقا للمواصفات المحددة من قبل اللجنة بعد حساب نسبة الرطوبة ودرجة نظافة القمح.

وأكدت الدكتورة حنان أن المساحة المنزرعة للموسم الحالى خمسة آلاف و٤٢٣ فدانا و ٢٠ قيراطا ومتوسط الإنتاج المتوقع للفدان ١٢ اردبا مشيرة أن أماكن التخزين كافية لإستيعاب محصول القمح فى الموسم الحالى.