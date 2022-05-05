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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط يواصل مكاسبه بعد اقتراح أوروبي بحظر الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية، يوم الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر النفط الروسي في غضون ستة أشهر.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 110.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0:02 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 107.96 دولار للبرميل، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وزاد الخامان بأكثر من خمسة دولارات للبرميل أمس الأربعاء.

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والاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله، يشمل الخفض التدريجي لورادات الخام الروسية في غضون ستة أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022.

كما يقترح أيضا حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلا عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.

وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.

وتترقب أطراف السوق اجتماع تكتل ”أوبك+“ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا، يوم الخميس.

وقال أربعة مبعوثين في ”أوبك+“ لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع أن تتفق المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يونيو في التزام بخطط زيادة الإنتاج الشهري تدريجيا.

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