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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب اقتراح حظر روسيا.. ارتفاع جديد في أسعار النفط اليوم

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية، اليوم الخميس 5 مايو 2022، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر النفط الروسي في غضون 6 أشهر.

أسعار الخام 

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً إلى 110.36 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً إلى 107.96 دولار للبرميل، هذا وارتفع الخامان بأكثر من 5 دولارات للبرميل أمس، الأربعاء.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 5-5-2022

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اقتراح أوروبي 

والاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله يشمل الخفض التدريجي لورادات الخام الروسية في غضون 6 أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022، كما يقترح أيضاً حظر جميع خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

هذا ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة، إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلاً عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية، وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.

اجتماع أوبك 

وتترقب أطراف السوق اجتماع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا، اليوم الخميس.

وقال أربعة مبعوثين في أوبك+ لوكالة “رويترز”، إنه من المتوقع أن تتفق المجموعة على زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يونيو، في التزام بخطط زيادة الإنتاج الشهري تدريجيا.

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