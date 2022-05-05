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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهب الأصفر يلمع.. توريد 24029 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ| صور

توريد القمح
توريد القمح

تتواصل أعمال توريد الأقماح من المزارعين في محافظة كفر الشيخ، وذلك عبر 21 موقعاً تشمل الهناجر والصوامع، وذلك تحت إشراف ورقابة صارمة من مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ.

 

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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ومن جانبه، عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، الخميس، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بلغت 24029 طناً و 320 كيلو جرام.

 

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان، أن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.


وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

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وزير التموين كفر الشيخ الصوامع محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ وزارة التموين اللواء جمال نور الدين الدكتور علي المصيلحي

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