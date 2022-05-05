التجارة: استقبال 26 ألف و724 رسالة واردات في الربع الأول من 2022

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الربع الاول من العام الجاري (يناير–مارس) 2022 قيام الهيئة باستقبال 26 ألف و724 رسالة تضمنت 13 ألف و559 رسالة واردات صناعية و13 ألف و165 رسالة واردات غير صناعية، حيث بلغ عدد الرسائل الصناعية المقبولة 12 ألف و941 رسالة، كما بلغ عدد الرسائل غير الصناعية المقبولة 12 ألف و782 رسالة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة العمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبما يسهم فى تسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، مشيرةً إلى أن الفترة الحالية تشهد تطوير مختلف فروع الهيئة وميكنة كافة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين بالاضافة إلى إنشاء عدد كبير من المعامل الجديدة لتغطى كافة بنود الصادرات والواردات.

ومن جانبه اوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تقوم بدور محوري فى حماية المواطنين من تداول السلع والمنتجات الرديئة بالسوق المحلى كما تسهم فى الحفاظ على سمعة وتنافسية المنتج المصرى بالاسواق الخارجية وذلك من خلال فروع الهيئة المنتشرة بالمؤانى البحرية والجوية والمنافذ البرية لتقديم الخدمات المتعلقة بمنظومة التجارة الخارجية.

وأضاف النجار اهن الهيئة قامت خلال الفترة محل التقرير بإصدار 99 ألف و210 شهادة منشأ إلى جانب إجراء الفحص المعملي لـ50 ألف و552 عينة منها 34 ألف و633 عينة بالمعامل الغذائية والكيماوية و15 ألف و919 عينة بالمعامل الصناعية، لافتاً الى ان الهيئة أصدرت 7 آلاف و57 تسجيلاً تجارياً تضمنت 2057 سجل مستوردين و1901 سجل مصدرين بالاضافة الى 430 سجل للوكلاء التجاريين و1965 سجل مستلزمات انتاج، و504 سجل وسطاء عقاريين، و200 سجل لوكالات الدعاية والإعلان.

ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى ان الهيئة قامت بتنظيم برامج تدريبية لعدد 485 متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد وبرامج الجودة والسلامة والصحة المهنية، كما ساهم التطور الكبير الذي يشهده الموقع الالكتروني للهيئة في تخطي عدد الزائرين 33 ألف زائر، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت 340 استفساراً، وأعدت 7 آلاف و568 تقرير قطاع أعمال.

