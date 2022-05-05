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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مضادات الاكتئاب والإقلاع عن التدخين أبرزها.. تعرف على أسباب ومضاعفات مرض السمنة

السمنة
السمنة

يعد أبرز أسباب  السمنة وجود كمية زائدة من الدهون في الجسم، والتي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض ومشاكل صحية أخرى، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.

ووفقا لموقع “هيلث”، هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الصعب على البعض إنقاص الوزن،  مما قد يسبب العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وزيادة النشاط البدني، وتغييرات السلوك على إنقاص الوزن. 

وتُعد الأدوية الموصوفة خيارا إضافيا لعلاج السمنة.

مؤشر كتلة الجسم (BMI)

غالبًا ما يُستخدم مؤشر كتلة الجسم (BMI) لتشخيص السمنة، وتعد بوجه عام المشاكل الصحية المتعلقة بالوزن أكثر شيوعًا عند الرجال الذين يزيد محيط الخصر على 102 سم، وفي النساء اللواتي يزيد قياس خصرهن على 89 سم.

إذا كنت قلقًا بشأن وزنك أو لديك مشاكل صحية متعلقة بالوزن، فاسأل طبيبك عن كيفية التحكم في السمنة، فعلى الرغم من وجود تأثير للعوامل الوراثية والهرمونات على وزن الجسم، إلا أن السمنة تحدث عندما تتناول سعرات حرارية أكثر مما تحرقه من خلال الأنشطة اليومية العادية والتمارين الرياضية ليخزن جسمك هذه السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.

أسباب السمنة

1-بعض الأدوية 

على الجانب الآخر، يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى زيادة الوزن إذا لم تعوض عن طريق النظام الغذائي أو النشاط. 

تشمل هذه الأدوية بعض مضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للنوبات الصرعية، وأدوية السكري، والأدوية المضادة للذهان. 

2-النظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية

وقد يساهم النظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية أيضا، والذي يفتقر إلى الفواكه والخضراوات، والمليء بالوجبات السريعة، والمشروبات عالية السعرات الحرارية الكبيرة، في زيادة الوزن، فقد يمكن أن يقوم الكثيرون بتناول الكثير من السعرات الحرارية دون الشعور بالشبع. 
للتخلص من السمنة إذا كان لديك نمط حياة خامل، يمكنك من خلال التمارين والأنشطة اليومية الروتينية التخلص من الوزن الزائد.

3- الحمل

تعد  زيادة الوزن شائعة أثناء الحمل

تجد بعض النساء صعوبة في إنقاص هذا الوزن بعد ولادة الطفل. 

وقد تساهم زيادة الوزن هذه في تطور السمنة لدى النساء.
 

4-الإقلاع عن التدخين

غالبًا ما يرتبط الإقلاع عن التدخين بزيادة الوزن. 

ومع ذلك، على المدى الطويل، لا يزال الإقلاع عن التدخين يفيد صحتك أكثر. 

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المضاعفات

الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بعدد من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك:

1- أمراض القلب والسكتات الدماغية

 تجعلك السمنة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
 

2-داء السكري من النوع 2

يمكن أن تؤثر السمنة على طريقة استخدام الجسم للأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم. 

هذا يزيد من مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري.
 

3- أنواع معينة من السرطان

 قد تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بسرطان الرحم وعنق الرحم وبطانة الرحم والمبيض والثدي والقولون والمستقيم والمريء والكبد والمرارة والبنكرياس والكلى والبروستات.


4 - مشاكل في الجهاز الهضمي

تزيد السمنة من احتمالية الإصابة بحرقة المعدة وأمراض المرارة ومشاكل الكبد.
 

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