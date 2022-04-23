نشرة المرأة.. حظك اليوم ونصيحة الأبراج وعلاقة السمنة بسرطان الرحم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

يفضل الكثير من الأشخاص متابعة حظك اليوم و توقعات الأبراج، لذا نرصد لكم فيما يلي أبرز توقعات الأبراج اليوم السبت 23- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

لا يزال القمر يتنقل في برج الجدي مشكلا مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج الثور ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه بانتظار مولود اليوم 23 - 4 سنة مميزة تساعدك وتقدم لك الطاقة والنشاط وتفتح امامك أبواب التعاون والمعنويات والتطورات المهمة والمبادرات الرائعة فتمارس جاذبيتك وتلتقط الفرص المهنية والدراسية والشخصية والاجتماعية تتحمس بإيجابية وتزدهر تنقلاتك ولقاءاتك فتعرف تيارا من الحظ فتحسم امرك وتحكم السيطرة على كافة اعمالك.

وجد بحث جديد أن السمنة على المدى الطويل تضاعف تقريبًا من خطر إصابة المرأة بسرطان بطانة الرحم.

ووفقا لما نشره موقع WebMD، قالت إيما هازلوود ، كبيرة الباحثين في الدراسة ، من جامعة بريستول في إنجلترا: "هذه الدراسة هي خطوة أولى مثيرة للاهتمام في كيفية استخدام التحليلات الجينية للكشف بالضبط عن الكيفية التي تسبب السمنة بها السرطان ، وما الذي يمكن فعله لمعالجته".

"الروابط بين السمنة وسرطان الرحم معروفة جيدًا ، ولكن هذه واحدة من أكبر الدراسات التي بحثت بالضبط سبب ذلك على المستوى الجزيئي. ونتطلع إلى مزيد من البحث لاستكشاف كيف يمكننا الآن استخدام هذه المعلومات للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة ، "قالت Hazelwood في بيان صحفي لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.