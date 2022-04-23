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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. حظك اليوم ونصيحة الأبراج وعلاقة السمنة بسرطان الرحم

سرطان الرحم
سرطان الرحم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23- 4 - 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

يفضل الكثير من الأشخاص متابعة حظك اليوم و توقعات الأبراج، لذا نرصد لكم فيما يلي أبرز توقعات الأبراج اليوم السبت 23- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

 

23 إبريل .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك

 

لا يزال القمر يتنقل في برج الجدي مشكلا مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج الثور ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه بانتظار مولود اليوم 23 - 4 سنة مميزة تساعدك وتقدم لك الطاقة والنشاط وتفتح امامك أبواب التعاون والمعنويات والتطورات المهمة والمبادرات الرائعة فتمارس جاذبيتك وتلتقط الفرص المهنية والدراسية والشخصية والاجتماعية تتحمس بإيجابية وتزدهر تنقلاتك ولقاءاتك فتعرف تيارا من الحظ فتحسم امرك وتحكم السيطرة على كافة اعمالك.

 

الوزن الزائد يضاعف من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم

 

وجد بحث جديد أن السمنة على المدى الطويل تضاعف تقريبًا من خطر إصابة المرأة بسرطان بطانة الرحم.

ووفقا لما نشره موقع WebMD، قالت إيما هازلوود ، كبيرة الباحثين في الدراسة ، من جامعة بريستول في إنجلترا: "هذه الدراسة هي خطوة أولى مثيرة للاهتمام في كيفية استخدام التحليلات الجينية للكشف بالضبط عن الكيفية التي تسبب السمنة بها السرطان ، وما الذي يمكن فعله لمعالجته".

"الروابط بين السمنة وسرطان الرحم معروفة جيدًا ، ولكن هذه واحدة من أكبر الدراسات التي بحثت بالضبط سبب ذلك على المستوى الجزيئي. ونتطلع إلى مزيد من البحث لاستكشاف كيف يمكننا الآن استخدام هذه المعلومات للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة ، "قالت Hazelwood في بيان صحفي لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

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