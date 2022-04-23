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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

23 إبريل .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

لا يزال القمر يتنقل في برج الجدي مشكلا مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج الثور ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه بانتظار مولود اليوم 23 - 4 سنة مميزة تساعدك وتقدم لك الطاقة والنشاط وتفتح امامك أبواب التعاون والمعنويات والتطورات المهمة والمبادرات الرائعة فتمارس جاذبيتك وتلتقط الفرص المهنية والدراسية والشخصية والاجتماعية تتحمس بإيجابية وتزدهر تنقلاتك ولقاءاتك فتعرف تيارا من الحظ فتحسم امرك وتحكم السيطرة على كافة اعمالك.

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 20-4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 18-4- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

مولود اليوم السبت 23 نيسان ابريل من برج الثور

يحبّ مواليد اليوم من برج الثور الخروج في وقت النهار، فهم يفضّلون الشمس كما أنهم حساسون، ويتميّزون أيضاً بشخصية صلبة عنيدة وهذه الشخصية تعكس رغبة مواليد الثور في الوصول إلى أهدافهم بطريقة مختلفة عن الآخرين، ولا يحب مواليد برج الثور الكسب المادي ويهمهم النتيجة النهائية ومعرفة فيما إذا ربحوا أو لم يربحوا، بالإضافة إلى تميزهم بحب المعرفة والفضول وبالتالي يمكن الاعتماد على مواليد الثور في مختلف المواقف.

حظك اليوم التواصل الاجتماعي برج الثور ميلاد الأبراج اجتماع العذراء ​​​​​​​health

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