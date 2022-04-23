23 إبريل .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك

لا يزال القمر يتنقل في برج الجدي مشكلا مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج الثور ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه بانتظار مولود اليوم 23 - 4 سنة مميزة تساعدك وتقدم لك الطاقة والنشاط وتفتح امامك أبواب التعاون والمعنويات والتطورات المهمة والمبادرات الرائعة فتمارس جاذبيتك وتلتقط الفرص المهنية والدراسية والشخصية والاجتماعية تتحمس بإيجابية وتزدهر تنقلاتك ولقاءاتك فتعرف تيارا من الحظ فتحسم امرك وتحكم السيطرة على كافة اعمالك.

مولود اليوم السبت 23 نيسان ابريل من برج الثور

يحبّ مواليد اليوم من برج الثور الخروج في وقت النهار، فهم يفضّلون الشمس كما أنهم حساسون، ويتميّزون أيضاً بشخصية صلبة عنيدة وهذه الشخصية تعكس رغبة مواليد الثور في الوصول إلى أهدافهم بطريقة مختلفة عن الآخرين، ولا يحب مواليد برج الثور الكسب المادي ويهمهم النتيجة النهائية ومعرفة فيما إذا ربحوا أو لم يربحوا، بالإضافة إلى تميزهم بحب المعرفة والفضول وبالتالي يمكن الاعتماد على مواليد الثور في مختلف المواقف.