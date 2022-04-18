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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 18-4- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

صدى البلد

شغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأربعاء الموافق 18-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):


ينصح رجال الأعمال بالقيام بأي صفقة بعد التفكير بعناية. إذا كنت تقوم بأعمال تجارية في شراكة ، فهناك اليوم فرص للاختلاف مع شريك حياتك. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

سيكون من الأفضل أن تركز بشكل كامل على عملك و سيكون اليوم يومًا جيدًا من حيث المال. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

 يمكنك الحصول على نتائج جيدة على صعيد الأسرة و سيكون هناك دعم عاطفي من أفراد عائلتك. يوجد اليوم احتمال قوي للحصول على بعض الأخبار الجيدة من شريك حياتك.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 تجنب تضليل الآخرين و سيكون اليوم يومًا جيدًا بالنسبة لك من الناحية المالية

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

 حاول أن تفعل شيئًا مميزًا لحبيبتك اليوم. هذا سيزيد من الحب بينكما وكذلك يزيد من سعادة حياتك الزوجية. سيكون اليوم متوسطًا من حيث الصحة.

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برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 قد تكون هناك عقبات في خططك لهذا اليوم. قد يكون لديك التهاب في الأذن. سواء كنت في المنزل أو في مكان العمل ، قد تضطر إلى مواجهة العديد من المشاكل اليوم. 

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

يحتاج رجال الأعمال اليوم إلى التفكير مليًا قبل قبول أي اقتراح عمل. ستكون أجواء منزلك طبيعية. قد تزداد مشاكلك بسبب نقص المال. قد تضطر أيضًا إلى الحصول على قرض 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

يحتاج الأشخاص الذين يقومون بوظائف إلى التركيز على العمل الجماعي. 

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

يمكن للأشخاص الذين يعملون في مجال التمويل الحصول على راحة كبيرة اليوم. من المحتمل أن تحصل على فرصة جيدة لتعويض الخسائر الأخيرة.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

 ستكون حالتك المالية على ما يرام  ومع ذلك ، لا تخطئ في إنفاق أكثر من ميزانيتك من خلال المبالغة في الحماس. سيكون اليوم يومًا جيدًا لك من حيث الصحة وستشعر بالانتعاش اليوم.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

 اليوم يمكنك التخلص من المخاوف المتعلقة بالمال و بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، فأنت بحاجة إلى تضمين اليوجا والتأمل في روتينك اليومي.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 اليوم يمكنك الحصول على فرصة للاستمتاع مع أفراد عائلتك

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد

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