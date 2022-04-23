الوزن الزائد يضاعف من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم

وجد بحث جديد أن السمنة على المدى الطويل تضاعف تقريبًا من خطر إصابة المرأة بسرطان بطانة الرحم.

ووفقا لما نشره موقع WebMD، قالت إيما هازلوود ، كبيرة الباحثين في الدراسة ، من جامعة بريستول في إنجلترا: "هذه الدراسة هي خطوة أولى مثيرة للاهتمام في كيفية استخدام التحليلات الجينية للكشف بالضبط عن الكيفية التي تسبب السمنة بها السرطان ، وما الذي يمكن فعله لمعالجته".

"الروابط بين السمنة وسرطان الرحم معروفة جيدًا ، ولكن هذه واحدة من أكبر الدراسات التي بحثت بالضبط سبب ذلك على المستوى الجزيئي. ونتطلع إلى مزيد من البحث لاستكشاف كيف يمكننا الآن استخدام هذه المعلومات للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة ، "قالت Hazelwood في بيان صحفي لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

بالنسبة للدراسة ، حلل الباحثون عينات وراثية من حوالي 120 ألف امرأة في الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا وألمانيا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة ، بما في ذلك حوالي 13 ألف مصابة بسرطان بطانة الرحم .

لكل خمس وحدات إضافية لمؤشر كتلة الجسم ( BMI ) ، كان هناك زيادة بنسبة 88٪ في خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم . مؤشر كتلة الجسم هو تقدير لدهون الجسم بناءً على الوزن والطول، خمس وحدات من مؤشر كتلة الجسم هي الفرق بين زيادة الوزن والسمنة.

تعد الدراسة الممولة من قبل مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة واحدة من أولى الدراسات التي تبحث في كيفية تأثير ارتفاع مؤشر كتلة الجسم مدى الحياة على مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن سرطان بطانة الرحم هو أحد أنواع السرطانات الأكثر ارتباطًا بالسمنة وهو أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعًا في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وقالت الدكتورة جولي شارب ، رئيسة قسم المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "سيلعب هذا دورًا محوريًا في الكشف عن كيفية الوقاية من السرطان وعلاجه في المستقبل".

وأضافت شارب: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحري عن العلاجات والأدوية التي يمكن استخدامها لإدارة مخاطر الإصابة بالسرطان بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة". "نحن نعلم بالفعل أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بـ 13 نوعًا مختلفًا من السرطان . لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، من المهم الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن والبقاء نشطًا."