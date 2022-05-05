مصرع شابين غرقا فى مياه بحيرة قارون أثناء الاستحمام ..فيديو

لقي شابان من قرية دارالسلام بقارون بحرى الجبل مصرعهما غرقا ، أثناء استحمامهمها فى مياه بحيرة قارون اليوم .

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم أخطارا من العميد مامور مركز يوسف الصديق بالحادث.

انتقلت قوات الانقاذ النهرى بمديرية أمن الفيوم الى مكان الحادث ببحيرة قارون ، ويتم الان عمل تمشيط للمنطقة للبحث عن جثامين الشابين .

تبين من التحقيقات الاولية ان الشابين يبلغان من العمر 17 عاما من قرية دار السلام بقارون بحرى الجبل ، قد خرجا لقضاء رايع يوم العيد على بحيرة قارون ، وقاما بالنزول الى مياه البحيرة للأستحمام هربا من الحر ، فجرفتهما الامواج الى عمق البحيرة و غرقا فى مياه البحيرة .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .