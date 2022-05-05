مصرع 4 أشخاص أثناء سباق بالدراجات البخارية بطريق بحيرة قارون بالفيوم

لقي 4 أشخاص أثناء قيامهم بالسباق بدراجاتهم النارية علي الطريق السياحي ببحيرة قارون في دائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم.

وقع الحادث عندما قامت دراجتان ناريتان اليوم بالسباق بالطريق السياحي عند قرية كحك قبلي والرهان علي الفائز بالسباق.

وأثناء السباق تصادف المتسابقين دراجة أخرى خارجة من قرية كحك إلى الطريق السياحي فاصطدم أحد المتسابقين بدراجة الأخري التي كانت خارجة من القرية وفر المتسابق الآخر مما أدى إلى تحطم الدراجتين ووفاة الأربعة الذين يستقلون الدراجات النارية.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة أبشواي بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بحدوث حالة تصادم بين دراجتين اصطدم ببعضهم البعض مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وأصيب خامس .

والمتوفون هم سيد عيد ميزار ويبلغ من العمر 28عاما قرية كحك قبلي ، و محمد علي سليم يبلغ من العمر 21عام قرية كحك قبلي ، وعبدالله محمود عبد الكريم يبلغ من العمر 21عام عزبة الشيمي ، و عمرو محمود عبدالعزيز يبلغ من العمر 19عام عزبة الشيمي .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة مركز يوسف الصديق التى تولت التحقيق .

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