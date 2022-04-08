الحزن يسيطر على القطاع الطبي بالفيوم عقب مصرع ممرض وزوجته

سيطرت حالة من الحزن والأسي، على أهالى محافظة الفيوم والقطاع الطبى بصحة الفيوم، عقب حادث مصرع زوجين فى حادث سير بالطريق العام أثر إنقلاب السيارة التى كانا يستقلانها بالطريق العام، ما أسفر عن مصرع زوجين فى عمر الزهور واصابة طفليهما .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من رئيس ادارة الطرق بمصرع شخصين وإصابة طفليهما في حادثة سير علي طريق الفيوم.

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع عقب أنقلاب السيارة التى كان يستقلها الزوجين بطريق الفيوم ، ما أسفر عن مصرع الزوج أحمد حسين (32 سنة ) والذى يعمل مشرفا بعناية الطفال بمستشفى مصطفى حسن الجامعة بمدينة الفيوم وزوجته هند على (28 سنة ) والتى تعمل أخصائية تمريض بمستشفى أبشواى المركزى، وإصابة طفليهما.





أحمد حسين في العقد الثالث من العمر ويعمل مشرفا بالعناية الأطفال بمستشفى مصطفى حسن، والزوجه تدعي هند علي في العقد الثاني من العمر وتعمل أخصائيه تمريض بمستشفي إبشواي المركزية، وأصيب طفليهما في العقد الأول من العمر.

تم نقل جثامني المتوفيين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.



وقامت إدارة مرور الفيوم بأشراف العميد طه عبد التواب عبيد رئيس أدارة مرور الفيوم والمقدم كريم حمدى حمزه رئيس مباحث أدارة مرور الفيوم برفع آثار الحادث وتسير الطريق امام السيارات وسحب السيارة المقلوبة بعيدا عن الطريق العام .

