عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحزن يسيطر على القطاع الطبي بالفيوم عقب مصرع ممرض وزوجته

الزوجين المتوفيين
الزوجين المتوفيين فى الحادث

سيطرت حالة من الحزن والأسي، على أهالى محافظة الفيوم والقطاع الطبى بصحة الفيوم، عقب حادث مصرع زوجين فى حادث سير بالطريق العام أثر إنقلاب السيارة التى كانا يستقلانها بالطريق العام، ما أسفر عن مصرع زوجين فى عمر الزهور واصابة طفليهما .

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من رئيس ادارة الطرق بمصرع شخصين وإصابة طفليهما في حادثة سير علي طريق الفيوم.

 

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع عقب أنقلاب السيارة التى كان يستقلها الزوجين بطريق الفيوم ، ما أسفر عن مصرع الزوج أحمد حسين (32 سنة ) والذى يعمل مشرفا بعناية الطفال بمستشفى مصطفى حسن الجامعة بمدينة الفيوم وزوجته هند على (28 سنة ) والتى تعمل أخصائية تمريض بمستشفى أبشواى المركزى، وإصابة طفليهما.


 

أحمد حسين في العقد الثالث من العمر ويعمل مشرفا بالعناية الأطفال بمستشفى مصطفى حسن، والزوجه تدعي هند علي في العقد الثاني من العمر وتعمل أخصائيه تمريض بمستشفي إبشواي المركزية، وأصيب طفليهما في العقد الأول من العمر.

تم نقل جثامني المتوفيين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.


وقامت إدارة مرور الفيوم بأشراف العميد طه عبد التواب عبيد رئيس أدارة مرور الفيوم والمقدم كريم حمدى حمزه رئيس مباحث أدارة مرور الفيوم برفع آثار الحادث وتسير الطريق امام السيارات وسحب السيارة المقلوبة بعيدا عن الطريق العام .
 

 

 

txt

مصرع سيدة وإصابة ابنتها أثناء عبور مزلقان القطار بالفيوم

الفيوم الحزن الأسي اهالي محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

ترشيحاتنا

دعاء أول جمعة في رمضان .. 7 كلمات لا ترد في ساعة الإجابة

مفتي الجمهورية يدين بشدة مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

تعرف على المسئولين عن رعاية المسن والإنفاق عليه بالقانون

أول جمعة في رمضان.. خطيب الحسين يكشف عن أربع ثمرات للصيام.. فيديو

حرب روسيا وأوكرانيا..10جولات من المفاوضات وحزم العقوبات.. وهذا موقف ساحة المعركة

عقوبات قاسية.. الاتحاد المغربي يعلن إيقاف 7 رؤساء أندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

فيديو

مصري ويحمل جنسيات أخرى.. من هو هيثم حسن المرشح للانضمام لمنتخب تونس؟

انفجار أثناء التصوير..طارق لطفي يروي كواليس تصوير جزيرة غمام وليلة السقوط "فيديوجراف"

فيديوجراف.. احترس من تناول شوربة لسان العصفور على الإفطار

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ