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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني رمزي: الفنان عبدالمنعم مدبولي زعل مني لما قولتله هتمثل مشهد معايا

هاني رمزي
هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي ؛ إنه مستحيل ينسى دور الفنان العظيم عبد المنعم مدبولي ؛ وقال  " له عبد المنعم مدبولي إنت طمر فيك العيش والملح والتربية"؛ مضيفا اننا جميعا نلقبه بي "بابا عبده".

أضاف الفنان هاني رمزي خلال لقائه في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار؛  أنه عمل مع الفنان عبد المنعم مدبولي في أكثر من عمل وهو طفل وكانا أصدقاء على مستوى العائلة .

أوضح الفنان هاني رمزي ؛ أن مرت  فترة كبيرة لم يعمل في التمثيل مع بابا عبده، ثم تواصل معه لأجل الفيلم ففرح بابا عبده بنجاح هاني جدا  وقال له " تعالى وهات السيناريو معاك "؛ وبعد معرفته أن دوره مشهد واحد "زعل منه قال له عشان العيش والملح أنا هاعمله عشان خاطرك لكن أنا زعلت بس مش هاكسفك عشان أنت في بيتي".

أشار هاني إلى أنه حاول توضيح الموقف لبابا عبده بأن المشهد الذي يقوم بتمثيله أهم مشهد في الفيلم؛  وقال له هاني هذا المشهد أساس الفيلم؛ ثم تدخلت زوجته وساعدت هاني رمزي في إقناع بابا عبده؛ وبعد قراءة بابا عبده للسناريو تأكد من رأي هاني في أن هذا المشهد هو أساس الفيلم وقام بتمثيله بابا عبده.
 

الفنان هانى رمزى عبد المنعم مدبولي عمرو الليثي

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