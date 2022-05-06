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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهدI هنادي مهنى من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

صدى البلد

شاركت الفنانة هنادي مهنا صورا من حضورها حفل زفاف الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هنادي مهنا بفستان أحمر أنيق لاقى اعجاب وتفاعل عدد كبير من جمهورها.

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أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن موعد إقامة حفل زفافها على الفنان محمد فراج بسهل حشيش، عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، ونشرت صور وفيديوهات من استعدادها للاحتفال الخاص مع  المقربين مساء اليوم “pre wedding”.

ونشرت بسنت شوقي فيديو للفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح “تايسون" يعتذران فيه عن عدم تمكنهما من حضور حفل زفافها على محمد فراج بسبب تواجدهما في مهرجان مالمو بالسويد.

نشر الفنان محمد فراج، صورا جديدا له مع زوجته الفنانة بسنت شوقي من دبي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام، قبل وأثناء أيام العيد .

وعلق محمد فراج، علي الصورة قائلًا : “ كل سنة واحنا كلنا طيبين عيد سعيد عليكم و علي كل حبايبكم ”.

محمد فراج بسنت شوقي هنادي مهني الفنان محمد فراج حفل زفافه

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