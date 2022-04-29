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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا في مهرجان المزاريطة بـ الكبير أوي.. صور

هنادي مهنا
هنادي مهنا

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بمهرجان المزاريطة الدولي بالحلقة الـ 28 من مسلسل “الكبير أوي” الجزء السادس.

 

وقام چوني بالحديث معها وطلب أن تصور ڤيديو على “طريقة ”السلو موشن معها" وبالفعل استجابت له.

أحمد مكي ومحمد سلام وأوس أوس بكواليس تصوير الكبير أوي

الكبير أوي الحلقة 27 .. أحمد عز ويسرا أبرز نجوم المهرجان

وشهدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل “الكبير أوي” العديد من التفاصيل المضحكة.

 تحدثت "مربوحة" مع الفنانة يسرا، لحضورها مهرجان المزاريطة السينمائي، وقالت لها: “خلاص يا يسرا، خلاص فيه إيه، دي تالت مرة تكلميني في الموضوع ده”.

هنادي مهنا وچوني

وتابعت قائلة: “مفيش أماكن فاضية.. لأ لأ مش هقدر أقعدك جنب ليلى علوي ولا هالة صدقي، كلمة زيادة وهقعدك جنب نيللي كريم هي وعيالها وتتشحططي وراها في المحاكم”.

بينما انتحل أوس أوس، شخصية الممثل العالمي "ليوناردو دي كابريو" ليدخل مهرجان المزاريطة، ولكن الكبير شك به، لمظهره وطريقة كلامه".

هنادي مهنا الفنانة هنادي مهنا مهرجان المزاريطة الكبير أوى أوس أوس

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