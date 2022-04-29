هنادي مهنا في مهرجان المزاريطة بـ الكبير أوي.. صور

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بمهرجان المزاريطة الدولي بالحلقة الـ 28 من مسلسل “الكبير أوي” الجزء السادس.

وقام چوني بالحديث معها وطلب أن تصور ڤيديو على “طريقة ”السلو موشن معها" وبالفعل استجابت له.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل “الكبير أوي” العديد من التفاصيل المضحكة.

تحدثت "مربوحة" مع الفنانة يسرا، لحضورها مهرجان المزاريطة السينمائي، وقالت لها: “خلاص يا يسرا، خلاص فيه إيه، دي تالت مرة تكلميني في الموضوع ده”.

هنادي مهنا وچوني

وتابعت قائلة: “مفيش أماكن فاضية.. لأ لأ مش هقدر أقعدك جنب ليلى علوي ولا هالة صدقي، كلمة زيادة وهقعدك جنب نيللي كريم هي وعيالها وتتشحططي وراها في المحاكم”.

بينما انتحل أوس أوس، شخصية الممثل العالمي "ليوناردو دي كابريو" ليدخل مهرجان المزاريطة، ولكن الكبير شك به، لمظهره وطريقة كلامه".