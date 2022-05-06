رسميا المصري البورسعيدي يفسخ تعاقده مع أحمد شديد قناوي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن فسخ تعاقد المصري البورسعيدي مع أحمد شديد قناوي .

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"رسمياً - نادي المصري البورسعيدي يفسخ تعاقده مع اللاعب أحمد شديد قناوي."



وكان عدد من لاعبي المصري البورسعيدي أصدروا بيانا عاجلا رداً على قرارات إدارة الفريق برئاسة سمير حلبية، بشأن إيقاف مستحقات اللاعبين الغائبين عن المران.

ونشر أحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدي صورة للبيان عبر صفحته الشخصي على إنستجرام قائلاً: “بيان من لاعبى النادى المصرى، أولا احنا لحد النهاردة مكناش حابين نتكلم فى أى حاجة احتراما للنادى والجمهور، ويعلم ربنا ظروفنا اللى مرينا بيها من بداية الموسم من تأخر مستحقات ومكافآت ومع أكتر من وعود لم تنفذ، ومع ذلك محدش فينا أتكلم، واتعاهدنا إن يكون الكلام بعد بطولة أفريقيا، ونلتزم ونمنع أى كلام فى الوقت ده ونركز، وربنا يكرمنا بيها فى ظل التعب والمجهود اللى بُذل، وإننا عايزين نفرح جمهورنا، وناخد بطولة ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وتابع: “ثانيا بيتقال إن جميع اللاعبين أخدت 70% من مستحقاتها وده كلام غير حقيقى، احنا مبناخدش مرتبات من 3 شهور”.

واختتم: “3 شهور رواتب ده غير المكافآت وتعبنا كلام ووعود لم تنفذ، وكل واحد فينا ربنا أعلم بيه من التزامات وناس مسئولة منه”.

وكان نص بيان إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية يتضمن الآتي:.

- إيقاف صرف أى مستحقات مالية للفريق الأول مستقبلًا إلا بعد مثول جميع اللاعبين المتغيبين عن المران اليوم للتحقيق.

- خصم نسبة 25% من عقود اللاعبين المتغيبين طبقا للائحة الفريق الأول بالنادي.

- استبعاد كل من اللاعبين أحمد شديد قناوى وفريد شوقى وأحمد مسعود من معسكر برج العرب، وعودتهم للتدريب ببورسعيد مع تحويلهم للتحقيق.

- تجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادى للدفع بهم فى المباريات القادمة، وإعطائهم الفرصة الكاملة حتى يكونوا نواة للفريق الأول بالنادى فى السنوات المقبلة. والمجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.