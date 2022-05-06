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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفل أثناء محاولة إنقاذ شقيقه الأصغر من الغرق بالفيوم

الاهالى أثناء البحث
الاهالى أثناء البحث عن الجثة

لقي طفل مصرعه غرقا  أثناء محاولة انقاذ شقيقه الأصغر عندما سقط  في بحر الغرق بقرية قصر الباسل التابعة لمركز اطسا بمحافظة الفيوم .

 تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث حالة غرق طفل يبلغ من العمر 10سنوات ومقيم بقصر الباسل أثناء مشاهدة شقيقه الأصغر يقع في بحر الغرق فقام بالقاء نفسه لانقاذ شقيقه من الموت غرقا  واستطاع أهالي قرية قصر الباسل  إنقاذ الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر7سنوات، ولم يستطيعوا إنقاذ الأخ الأكبر من الغرق بسبب غوصه في قاع البحر وتوفي بسبب حبه لأخيه الصغير .

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف جثمان الطفل الي مشرحة مستشفى اطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه في مقابر العائله بقرية قصر الباسل بالفيوم.

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