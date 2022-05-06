صحف الإمارات: أمريكا تُطمئن السويد وفنلندا بشأن طلب الانضمام إلى الناتو.. مقتل 3 إسرائيليين في هجوم بتل أبيب.. وقيس سعيد يحذر من سياسة "الأرض المحروقة" في تونس

الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

ميقاتي يدعو إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية اللبنانية

آلاف الأشخاص يرفضون الهرب من أكبر حرائق غابات مشتعلة في أمريكا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من القضايا والأحداث الهامة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وفي صحيفة “البيان”، قال البيت الأبيض أمس الخميس إن الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على معالجة أي مخاوف أمنية قد تكون لدى السويد وفنلندا بشأن الفترة الزمنية بين طلب عضوية حلف شمال الأطلسي والانضمام الرسمي إلى الحلف.

وتشعر السويد وفنلندا بالقلق من تعرضهما للتهديدات الروسية أثناء عملية طلب العضوية، والتي قد تستغرق ما يصل إلى عام حتى يوافق عليها جميع أعضاء الحلف الثلاثين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة صحفية "نحن واثقون من أنه يمكننا إيجاد طرق لمعالجة أي مخاوف قد تكون لدى أي من البلدين بشأن الفترة الزمنية بين طلب عضوية حلف الأطلسي والانضمام الرسمي إلى الحلف".

ومن المتوقع أن تتخذ كل من السويد وفنلندا قرارا بشأن ما إذا كانت ستقدم طلبا للانضمام إلى حلف الأطلسي هذا الشهر.

من ناحية أخرى، دعت الأمم المتحدة ودول عدة أمس الخميس إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من دون ذكر محادثات السلام المتوقفة على ما يبدو.

وكرر الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن نظم بطلب واشنطن، أن "غزو أوكرانيا من جانب روسيا انتهاك لسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة".

أضاف "هذا يجب أن يتوقف، لما فيه خير الشعب الأوكراني و(الشعب) الروسي والعالم أجمع".

وتوجه جوتيريش في الآونة الأخيرة إلى موسكو وكييف للدفع باتجاه إجلاء المدنيين من ماريوبول والذين تمكن مئات منهم من مغادرة المدينة.

ودعا معظم أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وايرلندا وفرنسا والمكسيك، إلى "إنهاء الحرب".

وفي صحيفة “الإمارات اليوم”، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في حديث له عبر شاشة تلفزيون لبنان، الليلة قبل الماضية، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية. ودعا ميقاتي «إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، والتعبير عبر التصويت في صناديق الاقتراع»، مضيفاً «فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات، وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعط ِالشباب مجالاً».

وأشار ميقاتي إلى وجود «مخالفات تحصل خلال المرحلة الانتخابية، ولكن وزير الداخلية بسام المولوي يقوم بعملٍ جبار لإنجاح الاستحقاق»، مضيفاً «ضمن الإمكانات المالية المحدودة، نسعى لإنجاز الانتخابات في لبنان وخارجه».

يذكر أن أولى مراحل الانتخابات النيابية تبدأ اليوم باقتراع اللبنانيين المقيمين في الدول العربية، والمرحلة الثانية في 8 مايو للمقيمين في بقية الدول الأجنبية، أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون في 15 من الشهر الجاري.

وفي الأراضي المحتلة، قتل 3 إسرائيليين وأصيب 6 آخرون في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء اليوم الخميس.

وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن بعض المصابين بحالة حرجة.

ووفقاً للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.

ونشرت الشرطة حواجز على كافة مداخل مدينة إلعاد بحثا عن منفذي العملية، كما استعانت بمروحية بحثا عن مركبة تشك أن المنفذين استخدماها للهرب. فيما قالت مصادر أخرى أنه جرى إطلاق النار على منفذ عملية الطعن، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة.

يشار إلى أن مدينة إلعاد قريبة من الخط الأخضر، حيث تخشى قوات الأمن الإسرائيلية أن يهرب المنفذان إلى الضفة الغربية.

وفي صحيفة “الخليج”، قال مسؤولون أمريكيون: إن آلاف الأشخاص الذين طُلب منهم إخلاء منازلهم مع اقتراب أكبر حرائق غابات مشتعلة في الولايات المتحدة، اختاروا البقاء والدفاع عن المنازل التي تعود لأجيال في جبال شمال نيو مكسيكو، حتى مع نفاد الطعام والمياه لدى البعض.

وفي مقاطعة مورا، التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة، بقي نحو 60 في المئة من السكان في المناطق المشمولة بأوامر الإخلاء في مجتمعات زراعية تعود إلى قرون؛ حيث انقطعت الطاقة الكهربائية، وفقاً لما ذكره المسؤول بالشرطة أميريك باديلا.

وقال باديلا: «هذا هو مصدر رزقهم، هذا كل ما يعرفونه؛ لذلك فإن هؤلاء المسنين، والكثير من الناس، لن يغادروا».

وتشتهر الجبال التي تكسوها الغابات والواقعة على بعد 40 ميلاً شمال شرقي سانتا في بالسكان الأشداء المكتفين ذاتياً، والذين يمكن للعديد منهم تتبع أنسابهم إلى المستوطنين الإسبان والقبائل الأمريكية الأصلية في القرن الثامن عشر.

وفي تونس، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من سياسة الأرض المحروقة عقب اندلاع أكثر من حريق في البلاد ملمحا إلى أعمال تخريب متعمدة.

وقال سعيد في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الداخلية "إن ما يحصل هذه الأيام محاولة يائسة ستفشل.. من أجل حرق البلاد".

وتابع سعيد "هذه الحرائق التي جدت اليوم وجدت يوم العيد ليست من قبيل الصدفة".

وشب الخميس حريق ضخم في واحة بمدينة الحامة التابعة لولاية قابس جنوبي البلاد، في ثاني حريق كبير تشهده المنطقة في غضون أيام. كما اندلع حريق آخر في ميناء صفاقس.

وقبل أيام التهمت نيران ضخمة "سوق جارة" للحنة في قابس أتت على نحو 30 % من المحلات التجارية بداخله بالكامل، ما تسبب في أضرار مادية بالغة للتجار.

وخلال فترة الاحتفال بعيد الفطر اندلعت حرائق في مناطق أخرى في البلاد شملت بشكل خاص مصنعا للملابس في ولاية بن عروس قرب العاصمة و مستودعا للحافلات بولاية بنزرت شمالا.

