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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي في الأقصر

صدى البلد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا ، حملة ازالات مكبرة  بالمركز .

وأسفرت الحملة عن إزالة  حاله تعدي علي ارض زراعية بمساحة ١٥٠ متر مربع بقرية الدير.

4 إزالات في المهد على 560 متر بأسنا في الأقصر

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كما تمت إزالة حالة في المهد بقرية كومير عند مرور رئيس القرية  شاهد بعض المواطنين يقومون بالبناء على أملاك الدولة بمساحة ٣٥٠ متر مربع وتمت ازاله المبني فورا.

تحررت المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.

 

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