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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحديثات رئيسية لسيارة مرسيدس بالفورمولا 1 قبل جائزة ميامي الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1

يأمل مدير فريق  مرسيدس  في الفورمولا وان، "توتو وولف" في استعادة الروح التنافسية والتحسين من الوتيرة الضعيفة للفريق التي بدأ بها الموسم الحالي في السباق القادم، جائزة ميامي الكبرى ، حيث يعتقد أن السهام الفضية للحائز على بطولة المصنعين  ثماني مرات قد وجد حلولاً لمشكلاتهم المختلفة خاصة الارتدادات على المسار، وأنه متطلعا لتنفيذ عدة تحديثات في سيارة W13 قبل بدء جولة ميامي.

 

يحتل فريق  مرسيدس  حاليًا المركز الثالث في بطولة الصانعين برصيد 77 نقطة - بفارق 47 نقطة خلف الفريق المتصدر فيراري - وقد تفاقمت بدايتهم "الصعبة" لهذا الموسم مع سباق جائزة  إميليا رومانيا الكبرى  الأخير ، والذي شهد إنهاء جورج راسل السباق في المركز الرابع وفشل الفريق في الحصول على منصة تتويج بينما  لويس هاميلتون  بطل العالم والحائز على اللقب 7 مرات انتهى به الحال في المركز الـ 13.

 

رغم التراجع الكبير لفريق السهام الفضية، اعترف وولف أن فريقه "تعلم الدرس" من إيمولا وكان عازمًا على الرد، مضيفا "منذ عودتنا من إيطاليا ، تعلمنا الكثير من عطلة نهاية الأسبوع قدر المستطاع ، وبالتوازي مع ذلك ، استمر عملنا في نفق الهواء وعمليات المحاكاة،  وجدنا عدة طرق لتحسين السيارة ، وسوف نجري تجارب في ميامي بالتوازي مع استعمال جهاز المحاكاة ، ونأمل أن نؤكد على مسيرة  التطوير في السباقات القادمة".

 

وأضاف وولف: "لقد أظهر هذا الفريق قدرته على التعامل مع المشكلات الصعبة بروح رياضية ومرونة فائقة على مدى سنوات عديدة ، كما أن البداية غير الموفقة والبداية الصعبة لهذا الموسم أشعلت النار داخل كل عضو في الفريق ، وكان عازمًا على تصحيح ذلك، هذا جعلني أتذكر العبار الشهيرة المياه الهادئة لا تصنع بحارة ماهرين.

 

ستحصل مرسيدس ، جنبًا إلى جنب مع الفرق التسعة الأخرى المنافسة للفورمولا 1، على تحديثاتها على مضمار ميامي الدولي للسيارات في نهاية هذا الأسبوع - وقال وولف إنه متحمس لـ "التحدي الجديد" ، بينما أكد أن كلا من هاميلتون ورسل كانا مشغولين بجهاز المحاكاة في الفترة التي تسبق السباق.

مرسيدس سيارة W13 الفورمولا وان توتو وولف السهام الفضية إيمولا جائزة إميليا رومانيا الكبرى فيراري جورج راسل لويس هاميلتون

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