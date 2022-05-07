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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«المصل واللقاح»: كورونا سينتهى كوباء ولكن لن ينتهى كفيروس|فيديو

كورونا
كورونا

تحدث الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عن آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر، قائلًا إن الدرجة الوبائية في مصر مستقرة من حيث عدد الإصابات والوفيات، مؤكدًا أن كورونا سينتهي كوباء ولكن لن ينتهي كفيروس لذلك علينا اللجوء بقوة للحصول على اللقاحات وتحصين أنفسنا ضده، موضحًا أن الفيروسات المتحورة من الصعب إيجاد لقاح طويل الأمد  لها.
 

وأوضح أمجد حداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه في خلال فترة شهر رمضان لم يتم تسجيل حالات إصابة بـ كوفيد وهذا يعد مؤشرا جيدا، لافتًا إلى أنه على المستوى العالمي هناك انتشار في عدد الإصابات كما يوجد في الصين، ولكن هذه الإصابات من الدرجة البسيطة ولا تصاحبها أعراض خطيرة .
 

وأكد  أن اللقاحات لها دوركبير في استقرار الحالة الوبائية، حيث تعمل على تقليل نسب التحور ومضاعفات الإصابة، مرجعا الفضل في وصول مصر لهذا الاستقرار إلى وجود منظومة لقاحات قوية واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخذها كأسلوب حياة .


 و لفت إلى أن أي متحور سيظهر في الفترة القادمة سيكون أضعف من ذي قبل في قدرته وحدته، معقبًا أنه سيكون أكثر قدرة على الانتشار والتخفي و لكنه لن يكون أكثر قوة وشراسة.
 

وأشار إلى أن نسخة أوميكرون هي آخر النسخ القوية وما يأتي بعدها من متحورات سيكون أقل حدة وشراسة، مؤكدًا أن أية موجات ستحدث في الفترة القادمة لن تكون بنفس قوة الموجات السابقة .

 

المصل واللقاح كورونا وباء اوميكرون اخبار توك شو

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