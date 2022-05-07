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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول ضد توتنهام
ليفربول ضد توتنهام

يستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام، اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة دوري الإنجليزي “بريميرليج”.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام التاسعة إلا ربع مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR بتعليق حفيظ دراجي.

ليفربول ضد توتنهام:

يستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بتخطي عقبة توتنهام في لقاء الليلة، وخطف صدارة البريميرليج “مؤقتا” من مانشستر سيتي.

وكان ليفربول فاز على نيوكاسل بهدف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، سجله الغيني نابي كيتا.

وخاض فريق ليفربول 34 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 25 لقاء، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر مواجهتين فقط.

كما يأمل محمد صلاح في هز شباك السبيرز، لتعزيز صدارة هدافي الدوري الإنجليزي. 

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام. 

على الجانب الآخر يطمح فريق توتنهام في خطف الثلاث نقاط من الريدز، للحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب ب 83 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 61 نقطة. 

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