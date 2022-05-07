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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غرفة عمليات تعليم الفيوم: لم نتلق أي شكاوى من امتحانات النقل اليوم

مدير تعليم الفيوم
مدير تعليم الفيوم أثناء متابعة الامتحانات

انطلقت امتحانات النقل  اليوم السبت الموافق 7 مايو  للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021م بالفيوم ، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الامتحانات على مستوى محافظة الفيوم، حيث أكدت مدير المديرية على ضرورة انضباط وانتظام العمل بلجان الامتحانات بجميع المدارس على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة، وكذلك إتباع كافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة لمديري الإدارات التعليمية على جميع اللجان ، وتذليل كافة الصعوبات باللجان ، من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 

وبلغ عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية (الصف الخامس والسادس الابتدائي)المتقدمين لأداء الامتحانات 146568 تلميذ، وعدد طلاب المرحلة الإعدادية (الصف الاول والثاني الاعدادي)المتقدمين لأداء الامتحانات 123715 طالب ، وعدد طلاب الصف الأول الثانوي المتقدمين لأداء الامتحانات 15608 طالب على مستوى المحافظة.

 

أكدت مدير المديرية على أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم وحضور المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام ، ومدير عام التعليم الفني، ومديري المراحل ومسئول التطوير التكنولوجي، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات، على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها فورا ، ولم تتلق غرفة العمليات اى شكاوى اليوم .

 

جدير بالذكر، يؤدى الطلاب اليوم السبت الموافق 7 مايو الامتحان في اللغة العربية والخط والإملاء بالصف الخامس والسادس الابتدائي، والصف الأول والثاني الاعدادي على مستوى المحافظة.

 

 

تعليم الفيوم تناقش استعدادات الامتحانات بمدارس المحافظة

 

 

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الفيوم غرفة عمليات شكاوى امتحانات

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