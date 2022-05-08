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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس .. أمراض تصيبك بعد الشفاء من كورونا

كورونا
كورونا

أوضحت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature ، يواجه المتعافين من كورونا خطر الوفاة المفاجئ من غيرهم لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إصابتهم بالفيروس. 

وجدت دراسة أجرتها جامعة واشنطن أن حتى الحالات الخفيفة من كورونا تزيد من خطر الوفاة في الأشهر الستة التالية للتشخيص.

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وفقًا للدراسات ، يعاني مرضى كورونا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية واضطرابات الجهاز العصبي ومشاكل الصحة العقلية وظهور مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الكلى والجلطات الدموية بالإضافة إلى المضاعفات الأخرى، تزداد فرص الإصابة بهذه المشاكل الصحية طويلة الأمد مع شدة المرض.

ووفقا لموقع hindustantimes، يمكن أن تؤدي مضاعفات كوفيد -19 على المدى الطويل إلى مرضى ووفيات كبيرة، وقد وجدت العديد من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة خلال 2020-2021 أن المضاعفات التي تؤثر على نظام الأوعية الدموية والجهاز التنفسي والقلب والجهاز العصبي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة. 

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن بعض المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا لديهم مستويات متزايدة من إنزيمات الكبد - مثل Alanine aminotransferase (ALT) و aspartate aminotransferase (AST)، وهذا يعني أن كبد الشخص قد تضرر مؤقتًا على الأقل.

تتزايد النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى مرضى ما بعد كورونا، يمكن أن يتأثر الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من مشاكل القلب أو ليس لديهم. 

 

 

 

 

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