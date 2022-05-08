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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعشاء صحي .. طريقة تحضير البيض المسلوق مع السلمون المدخن

البيض
البيض

يبحث كثير من الأشخاص على وجبة عشاء صحية وخفيفة، ويعتبر البيض من الأكلات المليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم سواء للكبار أو الصغار.

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مقادير البيض المسلوق مع السلمون المدخن
 

١٠ بيضات كبيرة مسلوقة، ومقشرة.
⅛ كيلو  سلمون مدخن. 
¼ كوب  ساور كريم. 
3 ملاعق كبيرة بصل مقطع مكعبات صغيرة. 
2 ملعقة كبيرة  طماطم مجففة. ومقطعة قطع صغيرة. 
ملعقة كبيرة  شبت طازج مقطع.
ملعقة كبيرة مستردة الدايجون.
ملعقة كبيرة مايونيز. 
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
¾ ملعقة صغيرة  ملح. 
⅛ ملعقة صغيرة فلفل أسود. 
⅛ ملعقة صغيرة  فلفل أحمر حار بودرة.
بشر ثمرة ليمون صغيرة. 

 

طريقة تحضير البيض المسلوق مع السلمون المدخن

 

1- قطعي السلمون إلى 18 شريحة رفيعة. قطعي البيض إلى نصفين طوليًا، ثم أزيلي الصفار برفق، وضعيه في وعاء كبير، واحتفظي بالبياض جانبًا.

2- أضيفي الساور كريم إلى الصفار، واهرسيهما جيدًا بالشوكة حتى يُصبح القوام ناعمًا. أضيفي البصل والطماطم المجففة  والشبت والمايونيز والمستردة وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار، وقلبي جيدًا.

3- ضعي خليط الصفار في كيس الحلواني، ثم احشي البياض بهذا الخليط.

4- لفي شرائح السلمون كالوردة، ثم ضعيها فوق خليط الصفار. ضعي البيض في أطباق التقديم، ثم ضعيه في الثلاجة حتى وقت التقديم.

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