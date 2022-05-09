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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع أسعار جميع فئات السيارة جلوري 330S موديل 2022 بالسوق المصري

ارتفاع في اسعار فئات جلوري
ارتفاع في اسعار فئات جلوري 330S موديل 2022 بالسوق المصري

ارتفعت اسعار السيارة جلوري 330S موديل 2022، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 13 الف جنيه.

جلوري 330S موديل 2022

تعتمد السيارة جلوري 330S موديل 2022 على تصميم خارجي كبير نسبيًا يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، حيث تقدم بنسبة طول كلي بلغت 4365 مم، وبعرض يبلغ 1720 مم، وبارتفاع 1705 مم، و 170 مم للخلوص الارضي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2725 مم، مدعومة بجنوط 15 بوصة.

جلوري 330S موديل 2022

وتضم السيارة جلوري 330S موديل 2022 زجاج كهربائي، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD الخاصة بالتوزيع الالكتروني، مع مرايات جانبية وحساسات ركن، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء.

جلوري 330S موديل 2022

وزودت السيارة جلوري 330S موديل 2022 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات يمكنه ضخ قوة 115 حصانا، بسعة 1500 سي سي، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية عن طريق ناقل حركة مانيوال خماسي النقلات.

جلوري 330S موديل 2022

أسعار السيارة جلوري 330S موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

الفئة الأولى جلوري 330S موديل 2022 بقيمة قدرها 236 ألف جنيه بدلاً من 223 ألف جنيه.

الفئة الثانية جلوري 330S موديل 2022 بقيمة قدرها 252 ألف جنيه بدلاً من 239 ألف جنيه.

الفئة الثالثة جلوري 330S موديل 2022 بقيمة قدرها 264 ألف جنيه بدلاً من 251 ألف جنيه.

الفئة الرابعة جلوري 330S موديل 2022 بقيمة قدرها 269 ألف جنيه بدلاً من 256 ألف جنيه.

الفئة الخامسة جلوري 330S موديل 2022 بقيمة قدرها 281 ألف جنيه بدلاً من 268 ألف جنيه.

جلوري 330S موديل 2022 جلوري 330S موديل 2022 السيارة جلوري 330S موديل 2022 أسعار السيارة جلوري 330S موديل 2022

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