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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تخفض أسعار النفط لمعظم عملائها

السعودية تخفض أسعار
السعودية تخفض أسعار النفط لمعظم عملائها

خفضت شركة النفط السعودية أرامكو، سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر يونيو إلى آسيا.

وقررت شركة "أرامكو" السعودية تخفيض الأسعار لأول مرة في أربعة أشهر، حيث قللت العلاوة على سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي لشحنات الشهر المقبل إلى 4.40 دولار للبرميل من 9.35 دولار في مايو عن المستوى القياسي الذي تستخدمه.

كما خفضت "أرامكو" أسعار جميع الدرجات لمنطقة شمال غرب أوروبا وكلها تقريبا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وظلت أسعار عملاء الولايات المتحدة دون تغيير منذ مايو.

وبات سعر الخام ‭4.40 ‬ ‬دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي،‭ ‬‬ نزولا من 9.35 دولار للبرميل في مايو أيار، ما يقرب من 50 %، حسب وثيقة لشركة "أرامكو".

وحددت الشركة السعودية سعر الخام إلى شمال غرب أوروبا عند ‭‭2.10‬‬ دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال، وإلى الولايات المتحدة عند 5.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.

وتأتي الخطوة السعودية مع تفشي كورونا في عدد من الدول الآسيوية، خاصة الصين، وتراجع الطلب على النفط مؤخرًا، إثر إغلاق كبرى المدن.

وكانت السعودية رفعت خامها إلى مستويات قياسية في الشهرين الماضيين، بعد أن قفزت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل بفعل الحرب في أوكرانيا.

كما زاد الطلب على النفط السعودي بعد تجنب كثير من المشترين والتجار شراء النفط الروسي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

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