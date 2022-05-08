مصطفى خليل: السوبر دفعة قوية للفوز بكأس الكؤوس الإفريقية

أكد مصطفى خليل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بلقب بطولة السوبر الإفريقي يمنح اللاعبين دفعة قوية للمنافسة على لقب بطولة كأس الكؤوس التي تنطلق خلال الساعات المقبلة.

أوضح أن البطولة كانت صعبة بسبب رغبة كلا الفريقين في التتويج باللقب، مشيرًا إلى أن لاعبي «رجال يد الأهلي» كانوا رجالًا في الملعب ونجحوا في إثبات جدارتهم بارتداء قميص النادي الأهلي.

أشار خليل إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد أداء ونتائج مغايرة للغاية، وأن هناك مرحلة جديدة سوف تشهد العديد من الانتصارات التي تليق بطموحات جماهير النادي الأهلي.