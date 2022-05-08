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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيوزيلندا تبلغ عن أول حالة إصابة بمرض أوميكرون BA.5

صدى البلد

أبلغت نيوزيلندا عن أول حالة إصابة بمتغير Omicron BA.5 على الحدود وسط 12392 حالة مجتمعية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حسبما ذكرت وزارة الصحة في بيان يوم الأحد.

تم تأكيد إصابة شخص سافر من جنوب إفريقيا إلى نيوزيلندا على أنه مصاب بالسلالة.

ووفقًا للوزارة في نيوزيلندا، يأتي هذا بعد اكتشاف BA.4 في 1 مايو ، أيضًا في شخص سافر من جنوب إفريقيا.

وقالت إن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر لتقييم شدة كل متغير جديد أو متغير فرعي ، لذلك ستواصل وزارة الصحة مراقبة الأدلة الناشئة عن كثب.

وقالت أستاذة علم الأحياء الدقيقة المساعدة سيوكسي ويلز من جامعة أوكلاند إنها كانت قلقة بشأن "جميع إصدارات Omicron الموجودة حولنا" و "متغيرات الفيروس التي لا نعرف عنها بعد ولكن من المؤكد تقريبًا أنها تتطور بعيدًا."

واضافت "إحدى المشكلات الكبيرة في مرحلة" العودة إلى الحالة الطبيعية “التي اعتمدتها معظم البلدان هي تعريض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لخطر الإصابة بالعدوى. في حين أن هذا يشكل خطورة على صحتهم ، إلا أنه قد يكون أيضًا سيئًا حقًا لأي شخص آخر”

وتخضع نيوزيلندا حاليًا للإعدادات البرتقالية لإطار حماية Covid-19 ، حيث لا يوجد حد للتجمعات.

وقال عالم الأوبئة بجامعة أوتاجو البروفيسور مايكل بيكر لوسائل الإعلام المحلية Newshub أن معظم الأمراض المعدية لا تنخفض شدتها بمرور الوقت.

قال بيكر: "إذا نظرنا إلى Omicron الآن ، فإن شدته مشابهة جدًا لفيروس Covid-19 الأصلي الذي رأيناه لمدة عام كامل ، ولا يزال أكثر خطورة بنحو 10 مرات من الإنفلونزا بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالحصبة".

ووفقًا للوزارة ، فإن المتوسط ​​المتداول لأعداد القضايا المجتمعية ليوم الأحد لمدة سبعة أيام هو 7510 ، وهو أعلى قليلاً من الحالات المبلغ عنها يوم الأحد الماضي البالغ عددها 7414 حالة.

قال بيكر: "لسوء الحظ ، نشهد الآن معدلات (العدوى) في نيوزيلندا تتراجع ، ونرى ذلك ، خاصة في أوكلاند ، لأن هذا كان أول مكان يصل إلى الذروة".

إفريقيا جنوب افريقيا نيوزيلندا نقص المناعة Omicron متغير Omicron

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