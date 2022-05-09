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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجل الأعمال احمد السويدي : يكشف تفاصيل اجتماعه برئيس مجلس الوزراء

صدى البلد

كشف رجل الاعمال احمد السويدي، تفاصيل اجتماع برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم .

وقال احمد السويدي خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر،  أننا لدينا في ازمة عالمية واضحة  على مستوى ارتفاع الاسعار الخامات. بما فيها  الاكل وندرة  تواجد هذه الخامات. 
 

واوضح أنه يوجد ازمة في عجز الدولار على المستوى المحلي بمصر، ويجيب  ان يتم التركيز  على الصناعات المصرية.

وأضاف " ان مصر على مستوى المنطقة لها وضع مهم جدا انا شايف ان احنا كشركة السويدي عندنا اكتر من حوالي تلاتين اربعين دولة على مستوى العالم. بتوع افريقيا اوروبا وفي مصانع في العالمية. اكتر مصنع مربح ومنطقة مربحة هي مصر نتيجة لسعر الدولار سعر الكهربا سعر الغاز سعر البترول في نفس الوقت بيد عاملة متوفرة وعندنا اه فيه مدارس فنية بتدرب الناس كويس".

وتابع “ ان المشاكل تكمن رخصة المصانع بتاخد  اكتر من تمن تسع شهور. ورئيس الوزراء  وعد ان هو هيسرع الموضوع في اسرع وقت. البضاعة في المواني بتتأخر وعد أنه هيتم حلها”.
 

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