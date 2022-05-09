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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة كيكة الرواني بجوز الهند

صدى البلد

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة كيكة الرواني بجوز الهند


 


 


 

طريقة كيكة الرواني بجوز الهند..


 

مقادير الرواني:


 

1 كوب دقيق.


 

1 كوب سميد.


 

1 كوب زبادي.


 

1 كوب سكر.


 

نصف كوب زيت.


 

نصف كوب جوز هند.


 

3 حبات بيض بحرارة الغرفه.


 

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.


 

ملعقة كبيرة فانيليا.


 

بشر برتقالة.


 

طريقة التحضير:


 

يضرب البيض مع السكر والفانيليا جيداً جداً ثم يضاف الزبادي والبيض ونستمر في الضرب ونضيف جوز الهند والسميد ونكمل ضرب.


 

نُضيف بشر البرتقال وينخل الدقيق والبيكنج باودر مع رشه الملح، وتضاف على دفعات إلى الخليط وتُقلب من أسفل لأعلي بالإسباتيولا ولانضيف الدفعة التالية إلا بعد إختفاء الأولي ومزجها تماماً مع الخليط.


 

تدخل فرن حار سابق التسخين علي 180 درجة سلزيوس وتحتاج حوالي 35 أو 45 دقيقة لتنضج، ويختبر نضجها بخلة أسنان في وسطالكيك، حتى تخرج نظيفة منه.


 

تسقي بالسيرب

ومكوناته ” 1كوب ونصف ماء، 1 كوب سكر، عصرة ليمون”.

توضع مكونات الشربات او السيريل علي النار مدة عشرة دقايق و يترك ليبرد


 

يُستحسن تقطيع الكيك قبل تسقيته بالسيرب، حتى يتغلغل السيرب في داخل الكيك.


 

يُضاف السيرب البارد على الكيك الدافئ ويُرش على الوجه جوز هند وتُقدم.

طريقة كيكة الرواني بجوز الهند كيكة كيك

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