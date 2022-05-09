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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صفقة الفورمولا 1 بين أودي ومكلارين في طريقها للفشل.. تفاصيل

صفقة الفورمولا 1
صفقة الفورمولا 1 بين أودي ومكلارين

في مقابلة حديثة مع مجلة Automotive News Europe ، أصبح من غير المحتمل إجراءات المحادثات بشأن انضمام أودي إلى الفورمولا 1 من خلال استثمار ماكلارين، حيث أوضح الاتصال الذي لم يذكر اسمه لـ Automotive News Europe أن توقعات الأسعار بين عمالقة السيارات متباعدة للغاية في هذا الوقت، فهل يمكن أن ينهي هذا تطلعات أودي للفورمولا 1؟

 

في بث مباشر لمجموعة فولكس فاجن بعنوان "حوار مع ديس" عقد باللغة الألمانية على صفحة مجموعة فولكس فاجن الرسمية على موقع يوتيوب ، كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن هربرت دييس أن كلاً من أودي وبورشة يخططان للانضمام إلى الفورمولا 1 لموسم 2026، وأكدت هذه الأخبار المثيرة شهوراً من الشائعات حول تورط أودي وبورشه في الفورمولا 1.

 

أوضح ديس أن كلاً من أودي وبورشه ستنضمان إلى الفورمولا 1 لأن هذه المساحة شديدة التنافسية هي الطريقة المثلى للترويج لهذه العلامات التجارية الفاخرة البارزة، وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة VW Group أن التغييرات التنظيمية القادمة لعام 2026 هي الوقت المثالي لدخول الرياضة، ويرجع ذلك أساسًا إلى خطة F1 للتشغيل التدريجي للوقود المستدام بالكامل لتشغيل محركات الاحتراق الداخلي التي تغذي تركيز VW Group على التكنولوجيا الخضراء.

 

بدأت كل من اودي  و بورشة العمل تطوير محركاتهما الخاصة لموسم 2026 Formula One ، ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح كيف يخططان للانضمام إلى شبكة البداية.

 

وفقًا للشائعات، قد تنضم بورشة إلى ريدبول كمورد للمحركات لتحل محل هوندا التي غادرت مؤخرًا F1 في عام 2021 بعد أن فاز سائق Redbull Max Verstappen ببطولة العالم للسائقين.

 

بالنسبة لأودي، أشارت الشائعات إلى أنهم سيستثمرون بكثافة في فريق McLaren F1 لتأمين حصة مسيطرة وتزويد محركها الجديد للفريق، حيث يستخدم فريق McLaren F1 حاليًا مجموعة نقل الحركة من مرسيدس- AMG لتشغيل سيارته في الفورمولا 1.

 

يبدو أن هذا الاحتمال الجديد المثير في خطر وفقًا للتسريب الأخير الذي نشرته مجلة أوتوموتيف نيوز يوروب حيث يبدو أن الأسعار أصبحت نقطة شائكة بين مكلارين وأودي، وتشير الشائعات إلى أن أودي تبحث أيضًا عن فرق مثل Alpha Romeo المملوكة لمؤسسة السباق المستقلة Sauberوتستخدم محركات Ferrariأو حتى Aston Martin.

 

Automotive Automotive News Europe أودي الفورمولا 1 ماكلارين استثمار السيارات

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