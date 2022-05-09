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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باجاني تطرح C10 موديل 2023 كبديل لسيارة Huayra الحالية.. صور

باجاني تطرح C10 موديل
باجاني تطرح C10 موديل 2023 كبديل لسيارة Huayra الحالية.. صور

خضعت سيارة باجاني C10 الخارقة القادمة، والتي من المقرر أن تحل محل Huayra التي عمرها عشر سنوات، للتجسس على الطريق لأول مرة، حيث تأتي بتصميم على الرغم من أنه مموه بشكل كبير لكنه يظهر عددًا من العناصر التي ظهرت في عرض مسرب لـ C10 في يناير.

باجاني تطرح C10موديل 2023 كبديل لسيارة Huayraالحالية.. صور

يمزج التصميم بين عناصر مختلفة من تصميمات باجاني السابقة، حيث يعود الشبك الأمامي العريض والهيكل المنفتح إلى Huayra ، في حين أن شكل الكابينة على شكل دمعة يذكرنا بزوندا الأقدم، ويستحضر غطاء المحرك الأمامي على وجه الخصوص تصميم بعض طرازات باجاني الأقدم مثل  C12 S.

 

ظهر الجناحان الخلفيان الصغيران اللذان تم الكشف عنه في العرض المسرب أيضًا تكريمًا لـ  Pagani Zondas  المبكرة وكأنهما مغطيان، مع وجود فتحات خروج للجناح المحتمل مقطوعة في التمويه الخلفي والهيكل المطلي مرئي من الداخل.

باجاني تطرح C10موديل 2023 كبديل لسيارة Huayraالحالية.. صور

يتميز أيضًا عادم باجاني المميز المثبت مركزيًا بأربعة مخارج والذي ظهر في كل طراز صنعته الشركة على الإطلاق وهذا يؤكد الشكوك في أن السيارة ستعمل بمحرك احتراق داخلي.

 

يبدو أن نموذج الاختبار هذا يبتعد عن المصابيح الأمامية التقليدية المنقسمة عموديًا في Pagani  مع غطاء Perspex وهو نمط استخدمته الشركة من قبل على Zondas الفريدة، مثل JC و LM لمرة واحدة ولكن هذه على الأرجح مجرد ميزات تمويه، لأن أظهر العرض المسرب السيارة بأضواء منفصلة.

باجاني تطرح C10موديل 2023 كبديل لسيارة Huayraالحالية.. صور

يبدو أن الجنيحات الصغيرة الموجودة في الشبكة الأمامية أمام المشعات الضخمة هي مساعدات ديناميكية هوائية محتملة ، في حين أن مآخذ الهواء الدقيقة والكبيرة على السقف وعبر الدعامات الخلفية ستجذب الهواء إلى حجرة المحرك.

 

كما أعطتنا صور التجسس هذه أول نظرة لنا على الجزء الخلفي من السيارة، يبدو أن التصميم العام يشبه Huayra ، على الرغم من أنه يتميز بزوج من المصابيح الخلفية المكدسة التي تشبه إلى حد كبير زوندا إف.

 

يبدو أن الشركة قد أسقطت أبواب Huayra's gullwing يشير خط الإغلاق المرئي بالكاد خلف النافذة إلى أن أبواب C10 ستستخدم مفصلات عادية، ويمكن رؤية المناور الموضحة في العرض على السطح.

باجاني تطرح C10موديل 2023 كبديل لسيارة Huayraالحالية.. صور

ظهر العرض السابق المزعوم لـ C10 على حساب Instagram جديد ومجهول في بداية العام ، مصحوبًا بصورة لمستند يُزعم أنه يستهدف المشترين المحتملين ، مما يشير إلى أن التسريب جاء من عرض تقديمي مبكر للعميل، وتم الآن حذف الصور الأصلية ، ولكن تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت.

 

تشير التوقعات الى ان طراز  C10الذي قيل أنه قد تم بيعه بالفعل، يستخدم نسخة جديدة من محرك V12 مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 6.0 ليتر من مرسيدس AMG  سيتم عرض خيار علبة التروس اليدوية للمشترين أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مع مجاذيف تبديل.

باجاني تطرح C10موديل 2023 كبديل لسيارة Huayraالحالية.. صور

تركز باجاني على التعامل بدلاً من القوة مع C10 في مقابلة مع مجلة Quattroruote الإيطالية ، قال المؤسس والرئيس هوراسيو باجاني إن الشركة بذلت المزيد من الجهد في توفير الوزن أكثر من أي جانب آخر من جوانب التصميم.

باجاني سيارة Huayra Pagani Zondas Pagani مرسيدس amg

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