كلام مؤكد .. شوبير يكشف أسماء اللاعبين الراحلين عن الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية :"تم الاستقرار داخل نادي الزمالك على رحيل الثنائي المغربي محمد أوناجم والإيفواري رزاق سيسيه، وهذا الكلام مؤكد".

وأضاف :"المغربي أشرف بن شرقي، موقفه حتى الآن معلق، ولم يتم حسم أمر تجديد التعاقد معه من عدمه".

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة انبي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعلى جانب أخر ، أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أنه تفاوض مع رمضان صبحي قبل رحيل مجلس إدارة القلعة البيضاء، من أجل ضمه، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع عدد من لاعبي الأهلي.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "الدرجة التالتة": "تحدثت مع رمضان قبل رحيلنا عن الزمالك لكي ينضم للفريق وأجلنا هذا الملف، رمضان منذ الصغر وهو يمتلك الشخصية والقرار".

