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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

150 جنيها للفرد.. تاكسي النيل في أحضان ممشى أهل مصر.. صور

النايل تاكسي
النايل تاكسي

انطلق التاكسي النهري اليوم للعمل بجوار ممشي أهل مصر  بالتعاون بين وزارتي الري والنقل والبنك الأهلي.

وتكون الرحلة في وسط النيل جولة حول (جزيرة الزمالك) بالكامل لرصد المعالم مثل برج القاهرة و قصور الزمالك وأهم المعالم المطلة على النيل.

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التاكسي عبارة عن لانش سريع لونه أصفر مناسب للعائلات وآمن تماماً ويستمتع الراكب بشعور الطيران فوق المياه واقصى عدد للانش ١٥ فردا.


سعر الركوب للفرد في رحلة تاكسي النيل ١٥٠ جنيها والرحلة مدتها ٣٠ دقيقة و في آخرها يرجع لمرسى نايل تاكسي في الممشى اما الاطفال من سن 6 سنوات حتى 12 سنة فسعر الركوب  ٥٠ جنيها.

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التاكسي النهري ممشى أهل مصر الري البنك الاهلي وسط النيل جزيرة الزمالك لانش سريع

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