توريد 26 ألفا و474 طن قمح لصوامع القليوبية

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية أن اعمال حصاد محصول القمح بدأت في التزايد الان في قرى ومدن القليوبية كما بدأت عملية التوريد لصوامع المحافظة ونقاط التجميع حيث استقبلت الصوامع حتى الآن 26474 طن قمح من المزارعين وسط إقبال كبير من المزارعين والموردين.

اكد وكيل وزارة الزراعة أن محافظة القليوبية تولى اهتماما بالغا بموسم القمح هذا العام باعتباره عاما استثنائيا وكثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التي قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مجمع صوامع مدينة بنها على الطريق الزراعي ومجمع صوامع عرب العليقات لمتابعة موسم توريد القمح، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.

أكد أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا أن عملية التوريد هذا العام تعد بمثابة "مهمة قومية" ، كما أكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد، مناشدًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام.

وخلال تفقده للصوامع استمع المحافظ لشرح مفصل من وكيل وزارة التموين عن آليات ومراحل توريد القمح بالصوامع بدءً من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المشكلة للوقوف علي درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة ، وأشار وكيل وزارة التموين أن اللجان المشكلة تواصل عملها ليلاً ونهاراً في متابعة آخر مستجدات عمليات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.

وأجرى محافظ القليوبية حواراً مفتوحاً مع عدد من المزارعين والموردين للاطمئنان علي تقديم التسهيلات اللازمة لهم وذلك من خلال السماح للتجار المعتمدين بتجميع الأقماح دون التقيد بالحدود الجغرافية داخل المحافظة ، مناشداً جموع المزارعين بضرورة الإلتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام ، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح لهذا الموسم وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وشدد محافظ القليوبية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، وتذليل العقبات التى تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكدًا بأن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشى والاقتصادى لهم.

ومن جانبه أشار المحافظ إلى أن موسم الحصاد هذا العام يعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، لافتا إلى متابعته المستمرة مع مسئولى التموين والجهات المعنية لمتابعة إجراءات التوريد لإحكام السيطرة والرقابة على منظومة التوريد وتذليل العقبات.