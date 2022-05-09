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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق أبو العينين يتابع تدريبات سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

حرص طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، المشرف العام على نادي سيراميكا كليوباترا، على متابعة مران الفريق اليوم، الاثنين، بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، وذلك لشد أزر اللاعبين والجهاز الفني، في إطار استثمار الصحوة الأخيرة، وتحسن نتائج الفريق، من أجل استعادة سيراميكا كليوباترا لمكانته الطبيعية في جدول ترتيب الدوري

وأدى فريق سيراميكا كليوباترا مرانه الأخير، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة ١٨ من بطولة الدوري الممتاز ، والتي تقام على ملعب المقاولون العرب في السادسة والنصف مساءً.

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا مرانا قويا تحت قيادة الكابتن أحمد سامي، المدير الفني، تخلله تعليمات للاعبين من أجل الظهور بأفضل صورة والفوز على الجونة، وحصد النقاط الثلاثة في أول مباراة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

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