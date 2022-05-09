الصحة تكشف حقيقة وجود موجات جديدة لفيروس كورونا..فيديو

أجاب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إرتفاع الإصابات في الصين وجنوب إفريقيا وهل بالإمكان أن تكون بؤر جديدة لموجات أخرى من جائحة كورونا ؟ قائلاً : حتى الان لا توجد مؤشرات أن هناك بؤر جديدة للمرض لأن فكرة " البؤرة " مرتبطة بظهور متحورات تكافح وتمانع التطعيمات الحالية وحتى هذه اللحظة كل الدلائل تؤكد أن هذا لم يحدث.

وشدد "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أنه بالرغم من ذلك فإن مقولة الصحة العالمية أنه لن يكون هناك أحد أمن حتى يكون الجميع أمنين هي الفيصل في ظهور متحورات أخرى.



وواصل: "بمعنى أنه طالما هناك دول منخفضة في معدلات التلقيح حتى أن بعضها لم تزد فيها النسبة عن 1% وطالما هذه الدول موجودة ففرصة ظهور متحورات قائمة كون تراجع معدلات التطعيم في تلك الدول يعتبر بيئة خصبة لظهور متحورات".

وأكمل : "ماتدعو إليه مصر وأكد عليه الرئيس السيسي هو عدالة توزيع اللقاحات في الدول المختلفة".