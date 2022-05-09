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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تخطف الأنظار بمكياج ناعم على انستجرام

صدى البلد

تألقت الفنانة هنادي مهنا بصور جديدة بلوك ميك أب ناعم وأنيق في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن تغيير الطقس، وكتبت: “هو احنا في صيف ولا شتا أنا احترت”.

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هنادي مهنى في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام ..صور

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شاهدI هنادي مهنى من حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وشاركت مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

هنادي مهني ايتن عامر اكرم حسني Instagram مسلسل مكتوب عليا

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