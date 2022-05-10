توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الإصابة بـ سرطان المعدة

سرطان المعدة والتغذية.. الغذاء هو أحد الجوانب الأساسية في مكافحة جميع الأمراض ، ولعل السرطان من الأمراض التي تتطلب تغذية مناسبة لحالة المريض واحتياجاته، ويسعى العديد من مرضى سرطان المعدة أو من هم على اتصال بشخص مصاب بسرطان المعدة إلى معرفة أساسيات التغذية المحظورة لمرضى سرطان المعدة .



الأطعمة المحرمة لسرطان المعدة



كشف موقع هيلثي عن الأطعمة المحظورة على مريض السرطان:





المشروبات الكحولية:

المشروبات الكحولية لها دور في السمنة ، وهو أمر لا ينصح به لمرضى السرطان.

كما تزيد المشروبات الكحولية من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، مثل سرطان البنكرياس.

السكريات:

كما تؤدي السكريات إلى زيادة الوزن والسمنة ، وهي مرتبطة ببعض أنواع السرطان.

أغذية اللحوم المصنعة:

اللحوم المصنعة ، مثل النقانق ، تُطهى في درجات حرارة عالية ، لذا فهي مسببة للسرطان.

تحتوي اللحوم المصنعة على مستويات عالية من المواد الكيميائية المسببة للسرطان.



علاج السرطان الطبيعي



إذا كنت ترغب في التخلص من السرطان بشكل طبيعي ، فالنظام الغذائي الصحي لمرضى السرطان يحتاج إلى بعض الأدوية الطبيعية المستخدمة لعلاج السرطان بشكل دائم .