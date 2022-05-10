رئيس حكومة إسرائيل يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الأوقاف في الأقصى

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبا تقدم به الأردن بزيادة عدد أعضاء الأوقاف في المسجد الأقصى.

جاء ذلك ردا على تقرير قناة كان العبرية أمس بأن وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي، عومر بار ليف، وافق على مطالبة الأردن بإضافة 50 من أعضاء الوقف للعمل في الحرم القدسي الشريف.

وأشار بيان مكتب نفتالي بينت اليوم حسب ما نشرته المواقع العبرية "لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي - ويتم الحفاظ على سيادة إسرائيل . "

وبحسب مكتب بينت، "قبل نحو شهر ونصف ، ورد طلب أردني لزيادة أعضاء الوقف في الحرم القدسي(الأقصى) بمقدار 50 ، لكن إسرائيل لم تجد أنه من المناسب الاستجابة لهذا الطلب. "



ووفقا للبيان فقد تم إبعاد ستة حراس أوقاف مدعومين من حماس وتم تعيين 12 من أعضاء الوقف الجدد وفقًا للمعايير الحالية ، دون زيادة المعايير ". وأضاف بينيت:" ستتخذ الحكومة الإسرائيلية جميع القرارات بشأن الحرم القدسي وفقا لسيادة إسرائيل وحرية الدين والأمن وليس تحت ضغط سياسي ".