عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس حكومة إسرائيل يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الأوقاف في الأقصى

رئيس حكومة إسرائيل
رئيس حكومة إسرائيل يرفض طلب الأردن بزيادة عدد حراس الأوقاف

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبا تقدم به الأردن بزيادة عدد أعضاء الأوقاف في المسجد الأقصى.

جاء ذلك ردا على تقرير قناة كان العبرية أمس بأن وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي، عومر بار ليف، وافق على مطالبة الأردن بإضافة 50 من أعضاء الوقف للعمل في الحرم القدسي الشريف.

وأشار بيان مكتب نفتالي بينت اليوم حسب ما نشرته المواقع العبرية "لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي - ويتم الحفاظ على سيادة إسرائيل . "

وبحسب مكتب بينت، "قبل نحو شهر ونصف ، ورد طلب أردني لزيادة أعضاء الوقف في الحرم القدسي(الأقصى) بمقدار 50 ، لكن إسرائيل لم تجد أنه من المناسب الاستجابة لهذا الطلب. "


ووفقا للبيان فقد تم إبعاد ستة حراس أوقاف مدعومين من حماس وتم تعيين 12 من أعضاء الوقف الجدد وفقًا للمعايير الحالية ، دون زيادة المعايير ". وأضاف بينيت:" ستتخذ الحكومة الإسرائيلية جميع القرارات بشأن الحرم القدسي وفقا لسيادة إسرائيل وحرية الدين والأمن وليس تحت ضغط سياسي ".

4500 جنيه الحد الأقصى .. تكاليف تسجيل العقارات والشاليهات بالشهر العقاري

مرصد الأزهر: اقتحام 5 آلاف مستوطن صهيوني لـ الأقصى خلال أبريل الماضي

إسرائيل الأقصى تل أبيب الأوقاف الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

ترشيحاتنا

كم ستكلف عملية إعادة إعمار أوكرانيا.. 3 محاور رئيسية لعودة الحياة لطبيعتها

المسجل منها 9%.. الحسين حسان: مصر ثروتها العقارية 200 تريليون جنيه ..فيديو

بعد حرمان 11 عاما.. سيناريوهات تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي

لأول مرة بالعالم.. جراح يخطط لزرع رحم لرجل متحول جنسياً في الهند

منتخب مصر يشارك في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال بألمانيا

10 صور ترصد هدوء لجان امتحانات الصف الرابع الإبتدائي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

أبرز تصريحات رئيس مصلحة الشهر العقاري عن القانون الجديد.. فيديو جراف

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ