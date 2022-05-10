يد الأهلي يفوز على كريكوس الإثيوبي في أولى مبارياته بكأس الكؤوس الإفريقية

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزه الأول على فريق كريكوس الإثيوبي بنتيجة 48-19، وذلك ضمن مباريات المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وكان الأهلي مسيطرًا طوال المباراة، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 23-7، وبعدها استطاع الأهلي توسيع الفارق لصالحه حتي انهى المباراة بنتيجة 48-19.

ويخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق دون بوسكو الإيفواري يوم 11 مايو الجاري في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويختتم مباريات دوري المجموعات بمواجهة الأهلي فريق فاب الكاميروني يوم 13 مايو في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

‎وتوج «رجال يد الأهلي» ببطولة السوبر الإفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.