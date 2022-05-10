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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

المدير التنفيذي لـ فولكس فاجن يحذر من الانتقال السريع للسيارات الكهربائية

المدير التنفيذي لفولكس
المدير التنفيذي لفولكس فاجن هربرت دييس

حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة "فولكس فاجن" الألمانية هربرت دييس ، من أن الانتقال السريع إلى السيارات الكهربائية بالكامل له عدة مخاطر ومن الأفضل أن يتم بشكل تدريجي في الأسواق وأنها خطوة لا يمكن التسريع بها.

في حديثه في قمة مستقبل السيارات التي عقدتها صحيفة الفاينانشيال تايمز الأمريكية، حدد دييس طموحات المجموعة أن تكون حوالي  من 7-8٪ من مبيعات مجموعة فولكس فاجن  كهربائية هذا العام ، وترتفع إلى 25٪ بحلول عام 2025 و50-60٪ بحلول عام 2030.

مما يسلط الضوء على أن المشكلة مع النمو المتزايد لسوق المركبات المكهربة بشكل سريع ووتيرة عالية لا يرجع إلى طلب العملاء ولكن إنشاء البنية التحتية لدعم تصنيعها وتشغيلها.

وأضاف دييس: "نسخر كل إمكانياتنا من أجل النمو في هذا الاتجاه، لكن الأمر يتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا كافيا لتحقيقه، نحتاج إلى تعديل البنية التحتية أو بناء المصانع الجديدة، وأن تكون سعة إنتاج البطاريات كافية وملائمة لنفس وتيرة صناعة السيارات، وأن نبني سلسلة إمداد آمنة ومستدامة.

وأشار إلى أنه يحتاج العميل إلى البنية التحتية الصحيحة حتى يتسنى له التعامل بشكل مريح والتعايش مع السيارات الكهربائية.

وسلط دييس، الضوء على استثمار المجموعة الألمانية في ستة مصانع للبطاريات في أوروبا بتكلفة 2-3 مليار يورو لكل منها كمثال. في أواخر الأسبوع الماضي ، وأكدت "فولكس فاجن" أنها ستبني أحد هذه المنشآت في إسبانيا لتزويد خطوط الإنتاج بالبطاريات لبناء سيارات كهربائية للمناطق الحضرية بالاشتراك مع  كوبرا  و سكودا اعتبارًا من عام 2025.

فولكس فاجن هربرت دييس كوبرا سكودا السيارات الكهربائية

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