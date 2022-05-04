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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

فولكس فاجن تحسم الجدل بشأن انضمام أودي و بورشه لـ"فورمولا 1"

فورمولا 1
فورمولا 1

منذ سنوات و أودي و بورشه تلمحان إلى رغبتهما في الانضمام إلى سباقات الفورمولا 1 الشهيرة. خلال العام الماضي ، استمرت الشائعات في الانتشار كل فترة عن مفاوضات مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للبحث في شروط الانضمام، ويبدو الآن أنها أصبحت بالفعل في نهاية المطاف. في حدث أقيم في فولفسبورج بألمانيا أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن "هربرت دييس" حصول كل من أودي وبورشه على موافقة مجموعة فولكس فاجن لدخول الفورمولا 1 ، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز.

 

أوضح المدير التنفيذي للمجموعة الألمانية أن المناقشات بين مجلس إدارة العلامات التجارية بشأن دخول السباق أحدث بعض الخلافات في وجهة النظر، ولكن في النهاية تمكنت أودي وبورش من طمأنة شركتهما الأم أن الانضمام إلى الفورمولا 1 سيكون إضافية مالية للشركة وسيأتي بأرباح أكثر مما سيكلف. لم يذكر ديس بالتفصيل كيف ستدخل العلامتين التجاريتين سباق الفورمولا 1  لكن الشائعات أشارت إلى أن أودي تحاول شراء فريق حالي - إما مكلارين أو ساوبر - بينما تهدف بورشه إلى الدخول كشركة مصنعة للمحركات ، مع وضع فريق ريد بول في الاعتبار كشريك محتمل للتعاون المستقبلي.

 

وفقًا لتضريحات "دييس" ، فإن خطة بورشه للانضمام إلى  الفورمولا 1  أقوى قليلاً من خطة أودي في الوقت الحالي. يتطلع "دييس" إلى تغيير قوانين المحركات للفورمولا واحد المقرر إصدارها بحلول عام 2026 - والتي تنص على جلب سيارات ومحركات جديدة تعمل بوقود اصطناعي مستدام بالكامل ويرى أن بداية الحقبة الجديدة من المحركات هو الوقت المثالي لكلا من بورشه و أودي لدخول الحلبة.

 

 تستثمر  بورشه  بكثافة في الوقود الاصطناعي المستدام في محاولة لتعزيز محركات الاحتراق الداخلي واستمرارها  الداخلي خاصة في السيارات الرياضية الشهيرة في أسطولها  مثل  911  ، و ستمنح الفورمولا 1 فرصة ذهبية لبورشه في تطوير التكنولوجيا المستدامة من خلال المشاركة في رياضة السيارات والارتباط بأداء فريق. يعني تغييرات القواعد أيضًا أن جميع الفرق تبدأ من نفس النقطة والمركز، مما يمنح بورشه وأودي فرصة أفضل للتنافس على الفور.

 

أشار "دييس" في معرض كلامه إلى الانتشار الواسع والنمو السريع للفورمولا 1 داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم في أعقاب عرض سلسلة الأفلام الوثائقية "قد للنجاة" من إنتاج شبكة "نتفليكس" وزيادة تواجد الرياضية والسباق على وسائل التواصل الاجتماعي منذ استحواذ شركة Liberty Media على السلسلة في عام 2017. وألمح المدير التنفيذي إلى قوة Formula 1 كمنصة إعلانية ، مؤكدا أن  بورشه في طريقها أن للتخلي عن كل السباقات الأخرى للتركيز على فورمولا 1، فهي الأهم بالنسبة لها في الوقت الحالي، لذلك فمن المتوقع أن تنسحب بورشه من سباقات فورمولا E حيث يبدو أن بورش ملتزمة بسباقات جي تي.

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