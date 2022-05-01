بناقل حركة يدوي .. بورشه تكشف النقاب عن 911 الرياضية |صور

تعتبر شركة بورشه الألمانية واحدة من اعرق شركات تصنيع السيارات حول العالم، حيث استطاعت خلال تاريخها العريق والممتد ان تطلق باقة متميزة من السيارت القوية، سواء من فئة الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام، او فئة الهاشباك، أو فئة السيارات الرياضية الخارقة.

بورشه كلاسيك 2023

ومن بين هذه الطرازات المقدمة من قبل الصانع الالماني المخضرم، تأتي الايقونة بورشه 911 كلاسيك 2023 والتي كشفت عنها بورشه بتقنية ناقل الحركة اليدوي، بالاضافة إلى لمسات خارجية مثل جنوط رياضية خلفية 21 بوصة، و اخرى امامية قياسها 20 بوصة.

بورشه كلاسيك 2023

القدرات الفنية للسيارة بورشه كلاسيك 2023

وتستمد السيارة بورشه كلاسيك 2023 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3700 سي سي مقترن بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 543 حصانا، اضافة إلى قدرات ناقل الحركة.

بورشه كلاسيك 2023

وتحتوي السيارة بورشه كلاسيك 2023 على غطاء للمحرك مصنع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون، بالاضافة إلى سقف مصنوع بهذه المادة، ومصابيح أمامية تعمل بتقنية LED MATRIX، مع مفهوم ثنائي الابواب، وجناح خلفي مدبب مع انابيب عادم ثنائية الاداء ترتكز داخل مجسم اسود لامع.

بورشه كلاسيك 2023

وتضم الناحية الخلفية ايضا عواكس اضاءة، ومصابيح خلفية نحيفة ذات شريط متصل، بالاضافة إلى حساسات حركة بهذه الناحية وللمنطقة الامامية ايضا، ورفارف عريض المظهر معاد تصميمها بدون فتحات هوائية، إلى جانب عدة لمسات داخلية بمقصورة القيادة من الجلد والزخارف الخشبية والقماش.